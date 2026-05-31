Здание выгорело дотла: РФ уничтожила отделение Новой почты в Днепре

Последствия удара по Новой почте в Днепре. Фото: кадр из видео

Российские войска 31 мая атаковали Днепр ударными дронами. В результате атаки оккупанты уничтожили отделение №1 Новой почты. Здание выгорело дотла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Удар по Новой почте в Днепре 31 мая

В компании рассказали, что в результате обстрелов сотрудники не пострадали. Сейчас на месте попадания работают ГСЧС и полиция. Отмечается, что подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания.

"Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается. Компания, как всегда, компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 31 мая Россия ударила по Сумской области. Двое пожилых мужчин получили ранения, а в Конотопе и районе полностью исчезли свет и вода.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 200 дронов. Есть попадания 14 беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков на пяти.