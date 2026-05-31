Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Здание выгорело дотла: РФ уничтожила отделение Новой почты в Днепре

Здание выгорело дотла: РФ уничтожила отделение Новой почты в Днепре

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 13:52
Здание выгорело дотла: РФ уничтожила отделение Новой почты в Днепре
Последствия удара по Новой почте в Днепре. Фото: кадр из видео

Российские войска 31 мая атаковали Днепр ударными дронами. В результате атаки оккупанты уничтожили отделение №1 Новой почты. Здание выгорело дотла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Удар по Новой почте в Днепре 31 мая

В компании рассказали, что в результате обстрелов сотрудники не пострадали. Сейчас на месте попадания работают ГСЧС и полиция. Отмечается, что подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания.

"Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается. Компания, как всегда, компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 31 мая Россия ударила по Сумской области. Двое пожилых мужчин получили ранения, а в Конотопе и районе полностью исчезли свет и вода.

Читайте также:

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 200 дронов. Есть попадания 14 беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков на пяти.

Днепр Новая почта обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации