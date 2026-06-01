Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: четверо поранених

Російські окупанти знову масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали четверо людей. Майже 30 разів противник обстрілював три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

На Нікопольщині під атакою були райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі.

"Постраждали четверо людей. 54-річна жінка госпіталізована у важкому стані. В лікарні й 52-річний чоловік. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє жінок 56 і 67 років лікуватимуться амбулаторно", — повідомив Ганжа.

За його словами, у Дніпрі зайнялися дачний будинок та гараж.

На Синельниківщині російські окупанти поцілили по Васильківській громаді та пошкодили приватний будинок.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сумську МВА, у ніч проти 1 червня російські окупанти атакували Суми дронами. Ворог пошкодив вікна в будинках та в дошкільному навчальному закладі.

А 31 травня загарбники знищили перше відділення Нової пошти у Дніпрі. Внаслідок ворожого удару будівля вигоріла вщент.