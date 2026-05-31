Головна Новини дня Армія РФ завдала удару по Дніпру: спалахнула пожежа

Армія РФ завдала удару по Дніпру: спалахнула пожежа

Дата публікації: 31 травня 2026 19:08
Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія завдала удару по Дніпру ввечері 31 травня. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа у приватному будинку.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Ввечері місто знову опинилося під атакою російських безпілотників.

Як повідомив очільник області, внаслідок обстрілу було зруйновано дачний будинок, у ньому спалахнула пожежа. На щастя, під час атаки обійшлося без постраждалих.

Пожежа у будинку в Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти в ніч на 31 травня атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару було повністю знищено відділення №1 Нової пошти — будівля вигоріла вщент.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку. Він повідомив, що до ліквідації наслідків було залучено близько 70 рятувальників і 40 працівників поліції, які продовжують працювати на пошкодженому об'єкті.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
