Ліквідація наслідків триває, горить НП: Зеленський про обстріл Дніпра

На місці російського удару у Дніпрі триває ліквідація наслідків. Окупанти знищили в місті відділення Нової пошти. На місці працюють 70 рятувальників та 40 поліцейських.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Удар по Дніпрі 31 травня

Зеленський розповів, що зараз триває ліквідація наслідків російського удару по Дніпру. Через атаку дроном горить складська будівля терміналу "Нової пошти" та машини.

На місці обстрілів працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. До ліквідації наслідків залучили близько 70 рятувальників та 40 поліцейських. Також працює 30 одиниць техніки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію. Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", — наголосили глава держави.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі російський дрон атакував Чернігівську область. Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік. На території підприємства у Корюківському районі спалахнула пожежа.

А 30 травня росіяни атакували залізницю на Запоріжжі. Під ворожим вогнем опинилися рухомий склад та залізнична інфраструктура. Загинув машиніст, а ще двоє працівників дістали поранення.