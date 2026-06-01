Россия массированно атаковала Днепропетровщину: четверо раненых
Российские оккупанты снова массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов ранения получили четыре человека. Почти 30 раз противник обстреливал три района области беспилотниками и артиллерией.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепропетровщины
На Никопольщине под атакой были райцентр, Покровская и Червоногригорьевская громады. В результате обстрела повреждены инфраструктура, предприятие, заправка, частные дома и автомобили.
"Пострадали четыре человека. 54-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице и 52-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней тяжести. Еще две женщины 56 и 67 лет будут лечиться амбулаторно", — сообщил Ганжа.
По его словам, в Днепре загорелись дачный дом и гараж.
На Синельниковщине российские оккупанты попали по Васильковской громаде и повредили частный дом.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую ГВА, в ночь на 1 июня российские оккупанты атаковали Сумы дронами. Враг повредил окна в домах и в дошкольном учебном заведении.
А 31 мая захватчики уничтожили первое отделение Новой почты в Днепре. В результате вражеского удара здание выгорело дотла.