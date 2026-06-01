В Сумах после атаки РФ повреждено дошкольное учебное заведение

Спасатели разбирают обломки. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 1 июня атаковали Сумы дронами. В результате обстрела повреждены окна в домах и в дошкольном учебном заведении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской городской военной администрации.

Последствия обстрела Сум в ночь на 1 июня

По словам начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко, вражеский дрон типа "Герань-2" попал по жилому сектору в Ковпаковском районе Сум.

"Повреждено дошкольное учебное заведение — выбито более 20 окон, а также есть повреждения в четырех близлежащих жилых домах — около 60 окон и балконных рам", — говорится в сообщении в Telegram.

Сейчас продолжается обследование. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Пост главы МВА о последствиях обстрела.

Как сообщало Новини.LIVE, 23 мая россияне атаковали FPV-дроном траурную колонну на окраине Сум. В результате атаки один человек погиб и еще девять получили ранения.

Также мы писали, что РФ значительно усилила обстрелы Сум и области. На фоне таких угроз в областном центре увеличивают количество укрытий для населения.