У Сумах після атаки РФ пошкоджено дошкільний навчальний заклад
Росіяни в ніч проти 1 червня атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в будинках та в дошкільному навчальному закладі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сумської міської військової адміністрації.
Наслідки обстрілу Сум в ніч проти 1 червня
За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, ворожий дрон типу "Герань-2" влучив по житловому сектору в Ковпаківському районі Сум.
"Пошкоджено дошкільний навчальний заклад — вибито понад 20 вікон, а також є пошкодження у чотирьох прилеглих житлових будинках —близько 60 вікон та балконних рам", — йдеться у повідомленні в Telegram.
Наразі триває обстеження. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Як повідомляло Новини.LIVE, 23 травня росіяни атакували FPV-дроном траурну колону на околиці Сум. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще дев'ять отримали поранення.
Також ми писали, що РФ значно посилила обстріли Сум та області. На тлі таких загроз в обласному центрі збільшують кількість укриттів для населення.