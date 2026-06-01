Головна Новини дня У Сумах після атаки РФ пошкоджено дошкільний навчальний заклад

У Сумах після атаки РФ пошкоджено дошкільний навчальний заклад

Дата публікації: 1 червня 2026 02:30
У Сумах після атаки РФ пошкоджено дошкільний навчальний заклад
Рятувальники розбирають уламки. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 1 червня атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в будинках та в дошкільному навчальному закладі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сумської міської військової адміністрації.

Наслідки обстрілу Сум в ніч проти 1 червня

За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, ворожий дрон типу "Герань-2" влучив по житловому сектору в Ковпаківському районі Сум.

"Пошкоджено дошкільний навчальний заклад — вибито понад 20 вікон, а також є пошкодження у чотирьох прилеглих житлових будинках —близько 60 вікон та балконних рам", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Наразі триває обстеження. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Пост глави МВА про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, 23 травня росіяни атакували FPV-дроном траурну колону на околиці Сум. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще дев'ять отримали поранення.

Також ми писали, що РФ значно посилила обстріли Сум та області. На тлі таких загроз в обласному центрі збільшують кількість укриттів для населення.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
