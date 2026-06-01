Оккупанты ударили по дому в Запорожской области: пострадала женщина
Российские захватчики в понедельник, 1 июня, атаковали Запорожскую область. В результате обстрела поврежден частный дом. Кроме того, оккупанты ранили женщину.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Запорожской области 1 июня
На месте российской атаки работают все экстренные службы. Федоров отметил, что пострадавшей 73-летней женщине медики оказывают всю необходимую помощь.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, Россия массированно атаковала область, в результате чего ранения получили четыре человека.
А в ночь на 1 июня противник бил по Сумах дронами. Оккупанты повредили окна в домах и в дошкольном учебном заведении.
Кроме того, 31 мая российские захватчики уничтожили первое отделение Новой почты в Днепре. Противник бил по городу ударными дронами.