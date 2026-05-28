РФ відмовилась від важкої техніки через дронові атаки ЗСУ

Український військовий з безпілотником. Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ/Facebook

Російські війська дедалі рідше використовують важку техніку на фронті. Причиною цього є масове знищення бронетехніки українськими безпілотниками. Водночас окупанти змінюють тактику і намагаються діяти малими піхотними групами.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів командир розрахунку БпЛА 3-ї ОШБр з позивним "Пиць" у четвер, 28 травня.

Росіяни відмовляються від важкої техніки через удари дронів ЗСУ

У зоні відповідальності 3-го армійського корпусу Сил оборони України фіксують високу ефективність власної системи протиповітряної оборони та боротьби з дронами. Лише за останній тиждень українським військовим вдалося знищити понад 3 000 ворожих безпілотників. У підрозділі зазначають, що цей досвід активно масштабується на інші напрямки.

Як повідомив у ефірі Ранок.LIVE боєць Третьої окремої штурмової бригади з позивним "Пиць", використання російської техніки на передовій стало вкрай обмеженим. За його словами, будь-яка техніка, яка потрапляє в зону ураження українських сил, швидко знищується.

"Застосування техніки дуже рідко. Будь-яка техніка, яка стає виявленою, яка потрапляє в сіру зону, в кіл-зону, моментально перетворюється на брухт. Остання масована атака ворога була на декількох напрямках нашого Третього армійського корпусу із застосуванням техніки ще в березні. І вона була знищена повністю вся за 4 години", — розповів військовий.

Крім того, він зазначив, що російські підрозділи дедалі частіше намагаються просуватися приховано, використовуючи малі піхотні групи та лісосмуги. Водночас оператори українських дронів оперативно виявляють такі переміщення та зривають спроби просування противника.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що найближчі 6–9 місяців можуть стати вирішальними для перебігу війни. За його словами, цей період може визначити, чи зможе Україна перехопити ініціативу на фронті та посилити свої позиції.

Новини.LIVE також повідомляли, що російський наступ в Україні фактично забуксував і не демонструє суттєвого просування на фронті. Армія РФ щомісяця втрачає до 35 тисяч військових убитими та пораненими. Водночас попри великі втрати, Кремль не відмовляється від продовження війни.