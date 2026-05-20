Російський наступ буксує: Кремль втрачає по 35 тисяч солдатів щомісяця

Кремлівський диктатор Володимир Путін.

Російський наступ в Україні остаточно забуксував: окупаційна армія щомісяця втрачає до 35 тисяч солдатів, а масовані удари українських дронів по нафтопереробних заводах позбавляють Кремль доходів. Втім навіть попри шалені втрати та провали на полі бою, російський диктатор Володимир Путін поки не збирається відмовлятися від своїх планів щодо підкорення України.

Про це йдеться в аналітичній статті The Wall Street Journal.

Російський наступ провалився і зупинився

У 2026 році просування російських військ стало найповільнішим за останні два роки повномасштабної війни. Збройні Сили України навчилися ефективно протидіяти ворожій тактиці просочування малими піхотними групами, яку агресор активно застосовував протягом усього 2025 року. Завдяки злагодженій роботі штурмових команд та операторів дронів українські захисники швидко виявляють та знищують окупантів ще на підступах до позицій.

Через це російська армія зазнає колосальних втрат, які сягають близько 35 тисяч вбитими та пораненими щомісяця. Окрім того, для російської арміх особливо гостро стався відчуватися дефіцит живої сили, адже зараз кількість ліквідованих росіян суттєво перевищує темпи набору нових контрактників. Та й фронт залишається максимально динамічним, бо на відміну від минулого року, коли Україна перебувала в глухій обороні, зараз контроль над окремими ділянками постійно переходить з рук в руки.

Справжнім переломом цієї весни стало масове застосування Україною середньодальних ударних безпілотників. Вони здатні бити на глибину понад 300 кілометрів, методично знищуючи російську логістику, склади з боєприпасами, системи протиповітряної оборони та командні пункти. Інтеграція супутникового зв'язку Starlink та елементів штучного інтелекту дала українським підрозділам беззаперечну технологічну перевагу на полі бою.

Крім того, Сили оборони продовжують успішно бити далеко вглиб російської території. Систематичні удари по нафтопереробних заводах відчутно б'ють по бюджету агресора, позбавляючи його нафтодоларів для фінансування армії. Кульмінацією цієї кампанії стала рекордна атака 17 травня, коли над територією Росії перехопили понад 600 безпілотників, які зуміли дістатися навіть Московського регіону.

Путін не хоче сприймати реальну ситуацію на фронті та йти на мир

Та навіть попри очевидні невдачі та зростаюче невдоволення війною всередині Росії, військово-політичне керівництво країни-агресора не демонструє намірів зупинятися. Військові аналітики зазначають, що ситуація для Кремля ще не стала настільки критичною, щоб змусити Володимира Путіна змінити курс.

Тим часом західні експерти вже моделюють можливі формати завершення війни. Аналітики банку JPMorgan Chase розглядають так званий "фінський сценарій", за яким Україна може втратити частину територій, але збереже незалежність, власну армію та західний вектор розвитку в обмін на нейтральний статус. Іншим варіантом називають "корейський сценарій" із замороженням конфлікту по лінії фронту без підписання мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що подібні компроміси є абсолютно неприйнятними, оскільки вони не гарантують державі безпеки та справжнього миру.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, російський диктатор Володимир Путін міцно "тримається за крісло". Він почав масштабні перевірки та чистки серед близького оточення. Розвідка дізналась, що Путін нереально боїться державного перевороту і запровадив безпрецедентні перевірки усього персоналу та організував ретельне стеження за кожною людиною, яка хоч якось може комунікувати чи працювати з ним.

Крім того, Путін вирішив перекласти відповідальність на губернаторів прикордоння і звільнив кількох чиновників Причиною цього стала критика з їхнього боку щодо дій влади та армії. Натомість в Кремлі призначили на посаду більш лояльних чиновників.

Разом з тим Володимир Путін дурить росіян і робив неоднозначні заяви про скорий кінець війни. При цьому він зриває будь-які мирні пропозиції як щодо переговорів, так і щодо тимчасового припинення вогню. Крім того, РФ та Білорусь організували спільні військові навчання з користування ядерною зброєю.