Российское наступление буксует: Кремль теряет по 35 тысяч солдат ежемесячно

Кремлевский диктатор Владимир Путин.

Российское наступление в Украине окончательно забуксовало: оккупационная армия ежемесячно теряет до 35 тысяч солдат, а массированные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам лишают Кремль доходов. Впрочем, даже несмотря на огромные потери и провалы на поле боя, российский диктатор Владимир Путин пока не собирается отказываться от своих планов по покорению Украины.

Об этом говорится в аналитической статье The Wall Street Journal, передает Новини.LIVE.

Российское наступление провалилось и остановилось

В 2026 году продвижение российских войск стало самым медленным за последние два года полномасштабной войны. Вооруженные Силы Украины научились эффективно противодействовать вражеской тактике просачивания малыми пехотными группами, которую агрессор активно применял в течение всего 2025 года. Благодаря слаженной работе штурмовых команд и операторов дронов украинские защитники быстро обнаруживают и уничтожают оккупантов еще на подступах к позициям.

Из-за этого российская армия несет колоссальные потери, которые достигают около 35 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. Кроме того, для российской армии особенно остро стал ощущаться дефицит живой силы, ведь сейчас количество ликвидированных россиян существенно превышает темпы набора новых контрактников. И фронт остается максимально динамичным, потому что в отличие от прошлого года, когда Украина находилась в глухой обороне, сейчас контроль над отдельными участками постоянно переходит из рук в руки.

Настоящим переломом этой весны стало массовое применение Украиной среднедальних ударных беспилотников. Они способны бить на глубину более 300 километров, методично уничтожая российскую логистику, склады с боеприпасами, системы противовоздушной обороны и командные пункты. Интеграция спутниковой связи Starlink и элементов искусственного интеллекта дала украинским подразделениям неоспоримое технологическое преимущество на поле боя.

Кроме того, Силы обороны продолжают успешно бить далеко вглубь российской территории. Систематические удары по нефтеперерабатывающим заводам ощутимо бьют по бюджету агрессора, лишая его нефтедолларов для финансирования армии. Кульминацией этой кампании стала рекордная атака 17 мая, когда над территорией России перехватили более 600 беспилотников, которые сумели добраться даже до Московского региона.

Путин не хочет воспринимать реальную ситуацию на фронте и идти на мир

Но даже несмотря на очевидные неудачи и растущее недовольство войной внутри России, военно-политическое руководство страны-агрессора не демонстрирует намерений останавливаться. Военные аналитики отмечают, что ситуация для Кремля еще не стала настолько критической, чтобы заставить Владимира Путина изменить курс.

Между тем западные эксперты уже моделируют возможные форматы завершения войны. Аналитики банка JPMorgan Chase рассматривают так называемый "финский сценарий", по которому Украина может потерять часть территорий, но сохранит независимость, собственную армию и западный вектор развития в обмен на нейтральный статус. Другим вариантом называют "корейский сценарий" с замораживанием конфликта по линии фронта без подписания мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что подобные компромиссы являются абсолютно неприемлемыми, поскольку они не гарантируют государству безопасности и настоящего мира.

Как уже сообщали Новини.LIVE, российский диктатор Владимир Путин крепко "держится за кресло". Он начал масштабные проверки и чистки среди близкого окружения. Разведка узнала, что Путин нереально боится государственного переворота и ввел беспрецедентные проверки всего персонала и организовал тщательную слежку за каждым человеком, который хоть как-то может коммуницировать или работать с ним.

Кроме того, Путин решил переложить ответственность на губернаторов приграничья и уволил нескольких чиновников Причиной этого стала критика с их стороны относительно действий власти и армии. Зато в Кремле назначили на должность более лояльных чиновников.

Вместе с тем Владимир Путин обманывает россиян и делал неоднозначные заявления о скором конце войны. При этом он срывает любые мирные предложения как по переговорам, так и по временному прекращению огня. Кроме того, РФ и Беларусь организовали совместные военные учения по пользованию ядерным оружием.