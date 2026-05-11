Путін свідомо набрехав росіянам про кінець війни: аналітика ISW

Володимир Путін. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Очільник Кремля Володимир Путін намагається заспокоїти росіян туманними натяками про швидке закінчення війни, попри те, що Росія не планує відмовлятися від своїх максималістських цілей. Тим часом Президент України Володимир Зеленський жорстко спростував російські фейки щодо зриву масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000", наголосивши, що списки вже передані, а гарантом виступають Сполучені Штати.

Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Путін маніпулює темою закінчення війни

Під час прес-конференції 9 травня російський диктатор Володимир Путін зробив розмиту заяву про те, що конфлікт нібито "добігає кінця". Російські державні медіа миттєво підхопили ці слова, подаючи їх як анонс швидкого завершення бойових дій.

Проте реальні дії та риторика Кремля свідчать про протилежне. Зокрема, скасування участі військової техніки у параді пояснили необхідністю зосередитися на "остаточній поразці України", що є підтвердженням незмінності загарбницьких планів агресора.

Паралельно Путін продовжує висувати абсурдні дипломатичні вимоги. Він вкотре наголосив, що будь-які двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським можливі виключно в Москві, категорично відкидаючи ідею мирних переговорів на нейтральній території.

Аналітики переконані, що такі маніпулятивні заяви розраховані виключно на внутрішню російську аудиторію. Громадяни РФ дедалі сильніше відчувають на собі наслідки понад чотирьох років війни та нездатність власної армії захистити країну від українських далекобійних ударів.

Ще одним інструментом кремлівської пропаганди стала тема військовополонених. Того ж 9 травня російська сторона звинуватила Київ у нібито саботажі масштабного обміну у форматі "1000 на 1000", який мав відбутися під час режиму припинення вогню тривалістю у три дні. Російське керівництво стверджувало, що не отримало від української сторони жодних підтверджень чи списків.

Вже 10 травня Володимир Зеленський вийшов із чітким спростуванням цих закидів. Глава держави підкреслив, що Україна максимально зацікавлена в поверненні своїх громадян і повністю дотримується домовленостей. Київ уже надав Росії деталізовані списки на 1000 осіб, яких готовий передати в рамках обміну. Крім того, український президент повідомив, що офіційним гарантом проведення цього обміну виступають Сполучені Штати Америки.

Варто зазначити, що цьогорічний парад, який проводили в Москві на так званий день перемоги, суттєво відрізнявся за розмахом та тривалістю порівняно з торішніми заходами. Він був дуже коротким, на параді не було військової техніки, а також була присутня суттєва кількість корейських та африканських військових.