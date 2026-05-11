Путин сознательно наврал россиянам о конце войны: аналитика ISW
Глава Кремля Владимир Путин пытается успокоить россиян туманными намеками о скором окончании войны, несмотря на то, что Россия не планирует отказываться от своих максималистских целей. Между тем Президент Украины Владимир Зеленский жестко опроверг российские фейки о срыве масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000", отметив, что списки уже переданы, а гарантом выступают Соединенные Штаты.
Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.
Путин манипулирует темой окончания войны
Во время пресс-конференции 9 мая российский диктатор Владимир Путин сделал размытое заявление о том, что конфликт якобы "подходит к концу". Российские государственные медиа мгновенно подхватили эти слова, подавая их как анонс скорого завершения боевых действий.
Однако реальные действия и риторика Кремля свидетельствуют об обратном. В частности, отмену участия военной техники в параде объяснили необходимостью сосредоточиться на "окончательном поражении Украины", что является подтверждением неизменности захватнических планов агрессора.
Параллельно Путин продолжает выдвигать абсурдные дипломатические требования. Он в очередной раз подчеркнул, что любые двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским возможны исключительно в Москве, категорически отвергая идею мирных переговоров на нейтральной территории.
Аналитики убеждены, что такие манипулятивные заявления рассчитаны исключительно на внутреннюю российскую аудиторию. Граждане РФ все сильнее ощущают на себе последствия более четырех лет войны и неспособность собственной армии защитить страну от украинских дальнобойных ударов.
Еще одним инструментом кремлевской пропаганды стала тема военнопленных. Того же 9 мая российская сторона обвинила Киев в якобы саботаже масштабного обмена в формате "1000 на 1000", который должен был состояться во время режима прекращения огня продолжительностью в три дня. Российское руководство утверждало, что не получило от украинской стороны никаких подтверждений или списков.
Уже 10 мая Владимир Зеленский вышел с четким опровержением этих упреков. Глава государства подчеркнул, что Украина максимально заинтересована в возвращении своих граждан и полностью придерживается договоренностей. Киев уже предоставил России детализированные списки на 1000 человек, которых готов передать в рамках обмена. Кроме того, украинский президент сообщил, что официальным гарантом проведения этого обмена выступают Соединенные Штаты Америки.
Ранее, как писал Новини.LIVE, в ЕС разведка сообщала о панических настроениях внутри Кремля. Владимир Путин панически боится покушения на собственную жизнь и госпереворота. Поэтому он кардинально изменил правила внутренней безопасности и максимально ограничил любые посторонние контакты всего персонала.
Стоит отметить, что нынешний парад, который проводили в Москве на так называемый день победы, существенно отличался по размаху и продолжительности по сравнению с прошлогодними мероприятиями. Он был очень коротким, на параде не было военной техники, а также присутствовало существенное количество корейских и африканских военных.