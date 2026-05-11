Путин сознательно наврал россиянам о конце войны: аналитика ISW

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Глава Кремля Владимир Путин пытается успокоить россиян туманными намеками о скором окончании войны, несмотря на то, что Россия не планирует отказываться от своих максималистских целей. Между тем Президент Украины Владимир Зеленский жестко опроверг российские фейки о срыве масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000", отметив, что списки уже переданы, а гарантом выступают Соединенные Штаты.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Путин манипулирует темой окончания войны

Во время пресс-конференции 9 мая российский диктатор Владимир Путин сделал размытое заявление о том, что конфликт якобы "подходит к концу". Российские государственные медиа мгновенно подхватили эти слова, подавая их как анонс скорого завершения боевых действий.

Однако реальные действия и риторика Кремля свидетельствуют об обратном. В частности, отмену участия военной техники в параде объяснили необходимостью сосредоточиться на "окончательном поражении Украины", что является подтверждением неизменности захватнических планов агрессора.

Параллельно Путин продолжает выдвигать абсурдные дипломатические требования. Он в очередной раз подчеркнул, что любые двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским возможны исключительно в Москве, категорически отвергая идею мирных переговоров на нейтральной территории.

Читайте также:

Аналитики убеждены, что такие манипулятивные заявления рассчитаны исключительно на внутреннюю российскую аудиторию. Граждане РФ все сильнее ощущают на себе последствия более четырех лет войны и неспособность собственной армии защитить страну от украинских дальнобойных ударов.

Еще одним инструментом кремлевской пропаганды стала тема военнопленных. Того же 9 мая российская сторона обвинила Киев в якобы саботаже масштабного обмена в формате "1000 на 1000", который должен был состояться во время режима прекращения огня продолжительностью в три дня. Российское руководство утверждало, что не получило от украинской стороны никаких подтверждений или списков.

Уже 10 мая Владимир Зеленский вышел с четким опровержением этих упреков. Глава государства подчеркнул, что Украина максимально заинтересована в возвращении своих граждан и полностью придерживается договоренностей. Киев уже предоставил России детализированные списки на 1000 человек, которых готов передать в рамках обмена. Кроме того, украинский президент сообщил, что официальным гарантом проведения этого обмена выступают Соединенные Штаты Америки.

Ранее, как писал Новини.LIVE, в ЕС разведка сообщала о панических настроениях внутри Кремля. Владимир Путин панически боится покушения на собственную жизнь и госпереворота. Поэтому он кардинально изменил правила внутренней безопасности и максимально ограничил любые посторонние контакты всего персонала.

Стоит отметить, что нынешний парад, который проводили в Москве на так называемый день победы, существенно отличался по размаху и продолжительности по сравнению с прошлогодними мероприятиями. Он был очень коротким, на параде не было военной техники, а также присутствовало существенное количество корейских и африканских военных.