Білорусь і Росія тренуються доставляти ядерні боєприпаси

Військові армії Білорусі. Фото: Міністерство оборони Білорусі

В Білорусі стартувала перевірка готовності авіації та ракетних військ до використання ядерних боєприпасів. Офіційний Мінськ називає ці дії плановими заходами в рамках Союзної держави, які нібито не створюють жодних безпекових загроз для сусідніх країн.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Републіки Білорусь, передає Новини.LIVE.

Білорусь та Росія вчаться разом перевозити ядерний арсенал

Сьогодні, 18 травня, керівництво білоруського оборонного відомства дало старт проведенню спеціалізованих військових навчань.

Цього разу їхня головна тема — перевірка того, наскільки армія готова застосовувати ядерну зброю. Керує процесом особисто начальник Генерального штабу, який також є першим заступником міністра оборони Республіки Білорусь. Війська Білорусі та Росії хочуть покращити навички солдатів та перевірити, чи зможуть вони швидко діяти та розгортати зброю в нестандартних умовах.

Повідомлення пресслужби відомства. Фото: скриншот

До цих тренувань залучили бойову авіацію та частини ракетних військ. Головна особливість навчань полягає у тому, що вони проходять у дуже тісній співпраці з Росією. Разом білоруські та російські військові відпрацьовують на практиці, як правильно доставляти ядерні боєприпаси на позиції та що потрібно для їхньої підготовки до можливого застосування.

У самому Міністерстві оборони Білорусі запевняють, що це звичайне планове тренування в рамках Союзної держави. За словами посадовців, їхні дії не спрямовані проти жодної іншої країни і зовсім не несуть загрози для безпеки сусідів по регіону.

Як уже писав Новини.LIVE, наприкінці лютого Володимир Зеленський заявляв, що Росія тисне на Білорусь, аби та розмістила на своїй території пускову установку для ракети "Орєшнік". Він закликав НАТО відреагувати на дані дії і вважати "Орєшнік" легітимною ціллю для знищення.

Крім того, як повідомляв Зеленський, Росія хоче влаштувати провокації та нові наступи завдяки Білорусі. Через це він дав наказ посилити оборонні рубежіна півночі України.

Натомість генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив, що причин для паніки немає. Він запевнив, що українські оборонці провели достатній об'єм робіт для захисту північних кордонів та розбудували фортифікації.