Беларусь и Россия тренируются доставлять ядерные боеприпасы

Военные армии Беларуси.

В Беларуси стартовала проверка готовности авиации и ракетных войск к использованию ядерных боеприпасов. Официальный Минск называет эти действия плановыми мероприятиями в рамках Союзного государства, которые якобы не создают никаких угроз безопасности для соседних стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь, передает Новини.LIVE.

Беларусь и Россия учатся вместе перевозить ядерный арсенал

Сегодня, 18 мая, руководство белорусского оборонного ведомства дало старт проведению специализированных военных учений.

На этот раз их главная тема - проверка того, насколько армия готова применять ядерное оружие. Руководит процессом лично начальник Генерального штаба, который также является первым заместителем министра обороны Республики Беларусь. Войска Беларуси и России хотят улучшить навыки солдат и проверить, смогут ли они быстро действовать и разворачивать оружие в нестандартных условиях.

К этим тренировкам привлекли боевую авиацию и части ракетных войск. Главная особенность учений заключается в том, что они проходят в очень тесном сотрудничестве с Россией. Вместе белорусские и российские военные отрабатывают на практике, как правильно доставлять ядерные боеприпасы на позиции и что нужно для их подготовки к возможному применению.

В самом Министерстве обороны Беларуси уверяют, что это обычная плановая тренировка в рамках Союзного государства. По словам чиновников, их действия не направлены ни против одной другой страны и вовсе не несут угрозы для безопасности соседей по региону.

Как уже писал Новини.LIVE, в конце февраля Владимир Зеленский заявлял, что Россия давит на Беларусь, чтобы та разместила на своей территории пусковую установку для ракеты "Орешник". Он призвал НАТО отреагировать на данные действия и считать "Орешник" легитимной целью для уничтожения.

Кроме того, как сообщал Зеленский, Россия хочет устроить провокации и новые наступления благодаря Беларуси. Поэтому он дал приказ усилить оборонительные рубежи на севере Украины.

Зато генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил, что причин для паники нет. Он заверил, что украинские защитники провели достаточный объем работ для защиты северных границ и построили фортификации.