Кремль почав чистки серед чиновників через провал оборони кордону

Володимир Путін.

Кремль розпочав заміну керівництва у Бєлгородській та Брянській областях, щоб перекласти на регіональних чиновників вину за провали у безпеці кордонів. Відомо, що 13 травня Володимир Путін підписав укази про відставку губернаторів В'ячеслава Гладкова та Олександра Богомаза, замінивши їх на військового та колишнього посадовця окупаційної адміністрації так званої "ЛНР".

Про це йдеться у дайджесті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Путін переклав вину на губернаторів за слабкий захист кордонів Росії

Володимир Путін підписав укази про звільнення губернаторів Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та Брянської області Олександра Богомаза. Офіційно вони нібито "подали у відставку за власним бажанням".

Відтак виконуючим обов'язки очільника Бєлгородщини призначено генерал-майора Олександра Шуваєва. Він є випускником програми "Час героїв", яка просуває ветеранів війни в Україні на державні посади. Тим часом Брянську область очолив Єгор Ковальчук — це колишній голова окупаційного уряду так званої "ЛНР". За даними джерел, у Кремлі обирали між цивільними фахівцями та військовими, але зрештою надали перевагу кандидатурам із досвідом у силових або окупаційних структурах.

Заміна Гладкова та Богомазадоповнило повне оновлення керівництва у трьох російських областях, що межують з північною Україною (Бєлгородська, Брянська та Курська), з моменту початку повномасштабного вторгнення. Раніше, у 2024 році, свої посади залишили губернатори Курської області — Роман Старовойт та Олексій Смірнов.

Експерти пов'язують ці звільнення зі спробою Кремля призначити винних за нездатність захистити прикордонні райони від українських рейдів та ударів 2023–2024 років. Росіяни дедалі частіше скаржаться на бездіяльність влади, тож, як вважають аналітики, заміна губернаторів може бути способом заспокоїти населення перед виборами до Держдуми, що пройдуть у вересні 2026 року.

Також зазначається, що колишній бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков періодично дозволяв собі критику дій російської влади через відключення інтернету та месенджера Telegram у регіоні. Таким чином призначення на посади Шуваєва та Ковальчука свідчить про бажання Москви мати в прикордонні максимально лояльних та контрольованих керівників до чинного режиму.

Новини.LIVE писали раніше про те, що Володимир Путін почав боятися власного оточення через ризик організації заколоту проти нього. Європейська розвідка отримала дані, що кремлівський диктатор максимально ізолювався від контактів з чужинцями, веде ретельні перевірки кожного працівника та заборонив користуватися смартфонами та іншими ґаджетами. Натомість в Кремлі почалися конфлікти між представниками силових спецструктур.

Також Путін зробив заяву про кінець війни під час святкування параду. Але аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому ця заява не несе ніякої цінності і для чого він її робив.

Разом з тим поновилися чергові погрози застосування Росією ядерної зброї. Ймовірно, таким чином кремлівська влада хоче відвернути увагу росіян від реальних провалів на фронті та нездатності захистити тил країни від українських безпілотників.