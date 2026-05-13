Путін знову погрожує ядеркою: ISW назвали провали, які він приховує

Російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерного шантажу, заявивши про успішне випробування нової ракети "Сармат". Погрози зброєю знадобилося Кремлю, щоб приховати ганьбу зі скороченим парадом 9 травня у Москві та відвернути увагу росіян від серйозних втрат і поразок армії РФ на полі бою.

Таку думку висловили аналітики у статті для проєкту Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Новини.LIVE.

Українська військова кампанія ударів на середні дистанції призвела до того, що темпи ворожого просування неухильно знижувалися щомісяця, починаючи з жовтня 2025 року. Криза в лавах агресора поглибилася настільки, що вже у січні 2026 року показники набору нових солдатів у Росії вперше за час повномасштабної війни впали нижче за рівень, необхідний для простого заміщення втрат.

Поки російська армія зазнає масштабних втрат заради мінімальних здобутків, Збройні сили України успішно перехопили тактичну ініціативу відразу на кількох ділянках фронту. З листопада 2025 року серія вдалих контратак дозволила відбити значну частину Куп'янська. Упродовж зими та весни 2026 року українські підрозділи деокупували понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни.

Згодом, наприкінці квітня 2026 року, Сили оборони звільнили низку населених пунктів у західній частині Запорізької області. У підсумку, у квітні 2026 року Росія вперше після української операції в Курській області у 2024 році зазнала чистої втрати територій. Нині російське командування по суті має доволі складний вибір: розподіляти дефіцитний людський ресурс для наступу на пріоритетних напрямках чи перекидати сили для захисту від українських контратак.

На тлі цих катастрофічних для Москви тенденцій на фронті, очевидною стала і вразливість російського глибокого тилу. Глибокі українські удари довели нездатність РФ надійно захистити власні землі, включно зі столицею. Через це святкування 9 травня відбулося у значно скороченому форматі.

Щобільше, аби забезпечити проведення параду Перемоги, російському керівництву довелося просити президента України Володимира Зеленського про припинення вогню.

Аби приховати цю тотальну слабкість та відвернути увагу від погіршення результатів на полі бою, російський президент Володимир Путін вдався до традиційних погроз ядерною зброєю. Зокрема 12 травня він повідомив, що Росія провела успішні випробування надважкої міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", яку в НАТО класифікують як SS-X-29 або SS-X-30.

Путін також нагадав про розробку інших проєктів, які Росія розгорнула чи тестувала під час вторгнення: крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник", підводного безпілотного апарата "Посейдон" та балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Москва заявила, що хоче поставити перші комплекси "Сармат" на бойове чергування до кінця 2026 року. За планом, ними озброять 62-гу ракетну дивізію 33-ї ракетної армії Ракетних військ стратегічного призначення, що базується у Красноярському краї.

Але, як зазначили аналітики ISW, серйозність цих заявдоволі сумнівна, адже військове керівництво РФ та особисто Володимир Путін уже анонсували швидке розгортання цієї міжконтинентальної ракети у грудні 2021, червні 2022 та червні 2023 років. Усі ці гучні обіцянки передували випробувальному запуску "Сармату" в листопаді 2024 року, який, за наявними даними, завершився невдачею.

