В Росії під час випробування вибухнула ракета "Сармат"

Ракета "Сармат" на полігоні. Фото ілюстративне: росЗМІ

На території Архангельської області держави-агресора росіяни намагалися провести випробування міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат". Втім, щось пішло не так і ракета просто вибухнула у пусковій шахті.

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у неділю, 22 вересня.

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Величезний кратер залишився на полігоні в Плесецьку Архангельської області Російської Федерації. Гасити пожежу на місці інциденту прибули чотири пожежні автомобілі.

"Наскільки можна зрозуміти, випробування РС-28 "Сармат" виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон", — написав аналітик.

Полігон, на якому стався вибух. Фото: MeNMyRC

Експерт додав, що "Сармат" — це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. За його словами, якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Cobra Ball у день інциденту. Це перше і останнє успішне випробування "Сармата" відбулося 20 квітня 2022 року.

Також експерт додав, що оскільки ці події стали офіційними, це вже четверта невдала спроба випробування "бойової оперативної" важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Характеристики ракети "Сармат"

РС-28 "Сармат" — російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Російський ракетний комплекс РС-28 "Сармат". Фото: росЗМІ

Ракету розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування. Довжина ракети складає 35 м, стартова маса — 208 т, маса закидання — близько 10 т. Дальність польоту ракети становить 16 тис. км.

Також Росія заявляла, що ракета "Сармат" здатна доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки світу.

Раніше ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував спроби Росії залякати Захід ядерною зброєю та прямим воєнним конфліктом. Він наголосив, що це єдина тактика, яку використовують окупанти.

Також Сполучені Штати та Велика Британія стурбовані тим, що Російська Федерація ділиться з Іраном ядерною секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити цю країну до створення ядерної зброї.