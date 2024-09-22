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В России испытание ракеты "Сармат" завершилось мощным взрывом — спутниковые кадры

22 сентября 2024 13:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В России во время испытания взорвалась ракета "Сармат"
Ракета "Сармат" на полигоне. Фото иллюстративное: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

На территории Архангельской области государства-агрессора россияне пытались провести испытание межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат". Впрочем, что-то пошло не так, и ракета просто взорвалась в пусковой шахте.

Об этом сообщил OSINT-аналитик MT Anderson в воскресенье, 22 сентября.

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Большой кратер остался на полигоне в Плесецкой Архангельской области Российской Федерации. Тушить пожар на месте инцидента прибыли четыре пожарных автомобиля.

"Насколько можно понять, испытания РС-28 "Сармат" оказались полным провалом. Ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон", — написал аналитик.

взрыв ракеты
Полигон, на котором произошел взрыв. Фото: MeNMyRC

Эксперт добавил, что "Сармат" — это ракета на жидком топливе, поэтому эта авария могла произойти отдельно от фактического запуска. По его словам, если это произошло во время заправочного процесса, это могло бы объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента. Это первое и последнее успешное испытание "Сармата" прошло 20 апреля 2022 года.

Также эксперт добавил, что поскольку эти события стали официальными, это уже четвертая неудачная попытка испытания "боевой оперативной" тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Характеристики ракеты "Сармат"

РС-28 "Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой (МБР).

ракеты
Российский ракетный комплекс РС-28 "Сармат". Фото: росСМИ

Ракету разработал Государственный ракетный центр им. Макеева, специализирующегося на конструировании МБР морского базирования. Длина ракеты составляет 35 м, стартовая масса — 208 т, масса заброса — около 10 т. Дальность полета ракеты составляет 16 тыс. км.

Также Россия заявляла, что ракета "Сармат" способна доставлять ядерные боеголовки в любую точку мира.

Ранее мы писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал попытки России запугать Запад ядерным оружием и прямым военным конфликтом. Он подчеркнул, что это единственная тактика, которую используют оккупанты.

Соединенные Штаты и Великобритания также обеспокоены тем, что Российская Федерация делится с Ираном ядерной секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить эту страну к созданию ядерного оружия.

война взрыв ракета Россия испытания

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