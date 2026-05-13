Путин снова угрожает ядеркой: ISW назвали провалы, которые он скрывает

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Российский диктатор Владимир Путин снова прибегнул к ядерному шантажу, заявив об успешном испытании новой ракеты "Сармат". Угрозы оружием понадобилось Кремлю, чтобы скрыть позор с сокращенным парадом 9 мая в Москве и отвлечь внимание россиян от серьезных потерь и поражений армии РФ на поле боя.

Такое мнение высказали аналитики в статье для проекта Институт изучения войны (ISW), сообщает Новини.LIVE.

Украинская военная кампания ударов на средние дистанции привела к тому, что темпы вражеского продвижения неуклонно снижались ежемесячно, начиная с октября 2025 года. Кризис в рядах агрессора углубился настолько, что уже в январе 2026 года показатели набора новых солдат в России впервые за время полномасштабной войны упали ниже уровня, необходимого для простого замещения потерь.

Пока российская армия несет масштабные потери ради минимальных достижений, Вооруженные силы Украины успешно перехватили тактическую инициативу сразу на нескольких участках фронта. С ноября 2025 года серия удачных контратак позволила отбить значительную часть Купянска. В течение зимы и весны 2026 года украинские подразделения деоккупировали более 400 квадратных километров на юге страны.

Впоследствии, в конце апреля 2026 года, Силы обороны освободили ряд населенных пунктов в западной части Запорожской области. В итоге, в апреле 2026 года Россия впервые после украинской операции в Курской области в 2024 году понесла чистую потерю территорий. Сейчас российское командование по сути имеет довольно сложный выбор: распределять дефицитный человеческий ресурс для наступления на приоритетных направлениях или перебрасывать силы для защиты от украинских контратак.

На фоне этих катастрофических для Москвы тенденций на фронте, очевидной стала и уязвимость российского глубокого тыла. Глубокие украинские удары доказали неспособность РФ надежно защитить собственные земли, включая столицу. Поэтому празднование 9 мая состоялось в значительно сокращенном формате.

Более того, чтобы обеспечить проведение парада Победы, российскому руководству пришлось просить президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня.

Чтобы скрыть эту тотальную слабость и отвлечь внимание от ухудшения результатов на поле боя, российский президент Владимир Путин прибегнул к традиционным угрозам ядерным оружием. В частности, 12 мая он сообщил, что Россия провела успешные испытания сверхтяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которую в НАТО классифицируют как SS-X-29 или SS-X-30.

Путин также напомнил о разработке других проектов, которые Россия развернула или тестировала во время вторжения: крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", подводного беспилотного аппарата "Посейдон" и баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Москва заявила, что хочет поставить первые комплексы "Сармат" на боевое дежурство до конца 2026 года. По плану, ими вооружат 62-ю ракетную дивизию 33-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения, базирующейся в Красноярском крае.

Но, как отметили аналитики ISW, серьезность этих заявлений довольно сомнительна, ведь военное руководство РФ и лично Владимир Путин уже анонсировали быстрое развертывание этой межконтинентальной ракеты в декабре 2021, июне 2022 и июне 2023 годов. Все эти громкие обещания предшествовали испытательному запуску "Сармата" в ноябре 2024 года, который, по имеющимся данным, завершился неудачей.

