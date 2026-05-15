Кремль начал чистки среди чиновников из-за провала обороны границы

Кремль начал чистки среди чиновников из-за провала обороны границы

Дата публикации 15 мая 2026 08:57
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Михаил Метцель

Кремль начал замену руководства в Белгородской и Брянской областях, чтобы переложить на региональных чиновников вину за провалы в безопасности границ. Известно, что 13 мая Владимир Путин подписал указы об отставке губернаторов Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза, заменив их на военного и бывшего чиновника оккупационной администрации так называемой "ЛНР".

Об этом говорится в дайджесте аналитиков Института изучения войны(ISW), передает Новини.LIVE.

Путин переложил вину на губернаторов за слабую защиту границ России

Владимир Путин подписал указы об увольнении губернаторов Белгородской области Вячеслава Гладкова и Брянской области Александра Богомаза. Официально они якобы "подали в отставку по собственному желанию".

Поэтому исполняющим обязанности главы Белгородщины назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он является выпускником программы "Время героев", которая продвигает ветеранов войны в Украине на государственные должности. Тем временем Брянскую область возглавил Егор Ковальчук - это бывший глава оккупационного правительства так называемой "ЛНР". По данным источников, в Кремле выбирали между гражданскими специалистами и военными, но в итоге отдали предпочтение кандидатурам с опытом в силовых или оккупационных структурах.

Замена Гладкова и Богомазадополнило полное обновление руководства в трех российских областях, граничащих с северной Украиной (Белгородская, Брянская и Курская), с момента начала полномасштабного вторжения. Ранее, в 2024 году, свои должности оставили губернаторы Курской области — Роман Старовойт и Алексей Смирнов.

Эксперты связывают эти увольнения с попыткой Кремля назначить виновных за неспособность защитить приграничные районы от украинских рейдов и ударов 2023-2024 годов. Россияне все чаще жалуются на бездействие власти, поэтому, как считают аналитики, замена губернаторов может быть способом успокоить население перед выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Также отмечается, что бывший белгородский губернатор Вячеслав Гладков периодически позволял себе критику действий российских властей из-за отключения интернета и мессенджера Telegram в регионе. Таким образом назначение на должности Шуваева и Ковальчука свидетельствует о желании Москвы иметь в приграничье максимально лояльных и контролируемых руководителей к действующему режиму.

Новини.LIVE писали ранее о том, что Владимир Путин начал бояться собственного окружения из-за риска организации мятежа против него. Европейская разведка получила данные, что кремлевский диктатор максимально изолировался от контактов с чужаками, ведет тщательные проверки каждого работника и запретил пользоваться смартфонами и другими гаджетами. Зато в Кремле начались конфликты между представителями силовых спецструктур.

Также Путин сделал заявление о конце войны во время празднования парада. Но аналитики Института изучения войны объяснили, почему это заявление не несет никакой ценности и для чего он его делал.

Вместе с тем возобновились очередные угрозы применения Россией ядерного оружия. Вероятно, таким образом кремлевская власть хочет отвлечь внимание россиян от реальных провалов на фронте и неспособности защитить тыл страны от украинских беспилотников.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
