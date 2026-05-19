Головна Новини дня Сирський: ЗСУ вперше провели більше атак, ніж армія РФ

Дата публікації: 19 травня 2026 23:47
Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті змінилося співвідношення бойових дій. Зокрема, українська армія почала частіше переходити до контратак і наступальних дій.

Про це він сказав в інтерв'ю для "Мілітарний", передає Новини.LIVE.

Чому змінилась ситуація на фронті

"Кількість бойових дій з їхнього боку зменшилась. Зросла кількість наступальних і контратакуючих дій з нашого боку. От, наприклад, вчорашня доба... вона була характерна тим, що кількість наших наступальних дій вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника. Тобто, наших контратакуючих наступальних дій було більше на фронті, ніж провів противник", — сказав Сирський.

Він пояснив, що це пов'язано зі зменшенням потенціалу РФ внаслідок втрат. При цьому розслаблятися не можна, оскільки ворог досі сильний і продовжує тиск на ключових напрямках. За словами Сирського, там щодня фіксується близько 35-40 штурмових дій.

Також головнокомандувач розповів, що загальні втрати армії РФ приблизно в 3,5 рази більші, ніж українські. Ба більше, співвідношення за кількістю вбитих в окремі дні може сягати 7 або 9 разів.

Як повідомляло Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що загроза з Білорусі дійсно існує. Зокрема, йдеться про можливе розширення фронту і наразі росіяни планують операції з півночі.

Також ми писали, що за словами Сирського, ротація на фронті стає все складнішою. Причиною тому є постійна загроза дронів.

війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
