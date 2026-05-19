Сырский: ВСУ впервые провели больше атак, чем армия РФ

Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на фронте изменилось соотношение боевых действий. В частности, украинская армия начала чаще переходить к контратакам и наступательным действиям.

Об этом он сказал в интервью для "Милитарный", передает Новини.LIVE.

Почему изменилась ситуация на фронте

"Количество боевых действий с их стороны уменьшилось. Возросло количество наступательных и контратакующих действий с нашей стороны. Вот, например, вчерашние сутки... они были характерны тем, что количество наших наступательных действий впервые превзошло количество наступательных действий со стороны противника. То есть, наших контратакующих наступательных действий было больше на фронте, чем провел противник", — сказал Сырский.

Он пояснил, что это связано с уменьшением потенциала РФ вследствие потерь. При этом расслабляться нельзя, поскольку враг до сих пор силен и продолжает давление на ключевых направлениях. По словам Сырского, там ежедневно фиксируется около 35-40 штурмовых действий.

Также главнокомандующий рассказал, что общие потери армии РФ примерно в 3,5 раза больше, чем украинские. Более того, соотношение по количеству убитых в отдельные дни может достигать 7 или 9 раз.

Как сообщало Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский предупредил, что угроза из Беларуси действительно существует. В частности, речь идет о возможном расширении фронта и сейчас россияне планируют операции с севера.

Также мы писали, что по словам Сырского, ротация на фронте становится все сложнее. Причиной тому является постоянная угроза дронов.