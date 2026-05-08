Сырский: россияне активизировали наступательные действия по всему фронту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что противник активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск. Самой сложной остается ситуация на ключевых направлениях, в частности на Покровском, где сосредоточены значительные силы врага. В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции, срывают планы РФ и наносят противнику существенные потери.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в пятницу, 8 мая.

Сырский о наступательных действиях РФ на фронте

Российские оккупанты активизировали наступательные действия фактически по всему фронту и проводят перегруппировку войск. Об этом во время рабочего совещания по итогам апреля 2026 года сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подчеркнув, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

По его словам, наиболее напряженным направлением является Покровское, где враг сосредоточил около 106 тысяч военных. Также высокая активность российских сил фиксируется на Очеретинском, Александровском, Купянском и Константиновском направлениях, а также вдоль границы с РФ.

Сырский подчеркнул, что украинские подразделения продолжают устойчиво удерживать рубежи и по возможности проводят активные действия. Отдельно он отметил, что Силы обороны сохраняют присутствие на территории Курской области РФ.

Во время совещания Главнокомандующий отметил важность активной обороны как ключевого элемента стратегии. Далее он подчеркнул, что ежедневные потери российской армии остаются значительными, а также привел результаты боевой работы украинских подразделений:

"Залог успеха — именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Это позволяет истощать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери. Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными".

Отдельно Сырский сообщил об активизации ракетно-дронных ударов по объектам в глубине РФ, в частности по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и предприятиям ВПК. Также он отметил рост международной помощи и подчеркнул усиление мобилизационных и контрактных подходов в формировании войска.

В завершение совещания Главнокомандующий поблагодарил украинских военных за стойкость и боевую работу в условиях интенсивных боевых действий.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Служба безопасности Украины в третий раз атаковала нефтеперерабатывающий завод "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию "Пермь" в российском городе Пермь. Объекты расположены более чем в 1500 километрах от границы с Украиной и имеют значение для обеспечения топливом российской инфраструктуры. В результате удара на территории НПЗ вспыхнул пожар, а на одной из станций был поврежден резервуар.

Новини.LIVE также писали, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что украинская армия входит в четверку сильнейших в Европе. Она также подчеркнула, что Украина должна как можно быстрее двигаться к интеграции в НАТО. По ее словам, Вооруженные силы Украины являются одними из самых надежных и боеспособных в регионе вместе с армиями Турции, Польши и Финляндии.