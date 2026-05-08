Сирський: росіяни активізували наступальні дії по всьому фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ. Найскладнішою залишається ситуація на ключових напрямках, зокрема на Покровському, де зосереджено значні сили ворога. Водночас Сили оборони продовжують утримувати позиції, зривають плани РФ і завдають противнику суттєвих втрат.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського у п'ятницю, 8 травня.

Сирський про наступальні дії РФ на фронті

Російські окупанти активізували наступальні дії фактично по всьому фронту та проводять перегрупування військ. Про це під час робочої наради за підсумками квітня 2026 року повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наголосивши, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною.

За його словами, найбільш напруженим напрямком є Покровський, де ворог зосередив близько 106 тисяч військових. Також висока активність російських сил фіксується на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському та Костянтинівському напрямках, а також уздовж кордону з РФ.

Сирський підкреслив, що українські підрозділи продовжують стійко утримувати рубежі та за можливості проводять активні дії. Окремо він зазначив, що Сили оборони зберігають присутність на території Курської області РФ.

Під час наради Головнокомандувач наголосив на важливості активної оборони як ключового елементу стратегії. Далі він підкреслив, що щоденні втрати російської армії залишаються значними, а також навів результати бойової роботи українських підрозділів:

"Запорука успіху — саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військовослужбовців убитими та пораненими".

Окремо Сирський повідомив про активізацію ракетно-дронових ударів по об’єктах у глибині РФ, зокрема по нафтопереробній інфраструктурі та підприємствах ВПК. Також він відзначив зростання міжнародної допомоги та наголосив на посиленні мобілізаційних і контрактних підходів у формуванні війська.

На завершення наради Головнокомандувач подякував українським військовим за стійкість і бойову роботу в умовах інтенсивних бойових дій.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України втретє атакувала нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Перм" у російському місті Перм. Об’єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною та мають значення для забезпечення паливом російської інфраструктури. Унаслідок удару на території НПЗ спалахнула пожежа, а на одній із станцій було пошкоджено резервуар.

Новини.LIVE також писали, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що українська армія входить до четвірки найсильніших у Європі. Вона також наголосила, що Україна має якнайшвидше рухатися до інтеграції в НАТО. За її словами, Збройні сили України є одними з найбільш надійних і боєздатних у регіоні разом з арміями Туреччини, Польщі та Фінляндії.