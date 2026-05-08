Українська армія увійшла до четвірки найсильніших в Європі

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що українська армія входить до четвірки найсильніших у Європі. Вона також наголосила на необхідності якнайшвидшої інтеграції України до НАТО. За її словами, ЗСУ є однією з небагатьох армій, які "заслуговують на довіру".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ZDFheute.

ЗСУ увійшли до четвірки найсильніших армій Європи

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен високо оцінила боєздатність української армії та заявила, що ЗСУ входять до числа найсильніших у Європі. Вона вважає, що Україна має якнайшвидше отримати інтеграцію до НАТО, зокрема й з огляду на власну безпеку.

За словами Валтонен, серед армій, які вона вважає найбільш надійними та боєздатними в Європі, — збройні сили України, Туреччини, Польщі та Фінляндії.

Також очільниця МЗС Фінляндії не виключила зміни позиції президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО. Вона зазначила, що американський лідер насамперед є переговорником, тому його підхід може змінюватися залежно від розвитку подій.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна навряд чи стане членом Альянсу у короткостроковій перспективі. За його словами, наразі питання вступу не можуть вирішити найближчим часом. Рютте наголосив, що це його об’єктивна оцінка ситуації.

Новини.LIVE також писали, що колишній спецпосланець США в Україні Кіт Келлог допустив створення нових військових союзів замість НАТО. Серед можливих учасників такого безпекового альянсу він назвав Україну, Японію, Австралію та окремі європейські держави. Келлог також розкритикував нинішню модель НАТО та заявив про необхідність перегляду оборонних форматів.