Украинская армия вошла в четверку сильнейших в Европе

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что украинская армия входит в четверку сильнейших в Европе. Она также подчеркнула необходимость скорейшей интеграции Украины в НАТО. По ее словам, ВСУ является одной из немногих армий, которые "заслуживают доверия".

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ZDFheute.

ВСУ вошли в четверку сильнейших армий Европы

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высоко оценила боеспособность украинской армии и заявила, что ВСУ входят в число сильнейших в Европе. Она считает, что Украина должна как можно быстрее получить интеграцию в НАТО, в том числе и учитывая собственную безопасность.

По словам Валтонен, среди армий, которые она считает наиболее надежными и боеспособными в Европе, — вооруженные силы Украины, Турции, Польши и Финляндии.

Также глава МИД Финляндии не исключила изменения позиции президента США Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО. Она отметила, что американский лидер прежде всего является переговорщиком, поэтому его подход может меняться в зависимости от развития событий.

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вряд ли станет членом Альянса в краткосрочной перспективе. По его словам, сейчас вопрос вступления не могут решить в ближайшее время. Рютте подчеркнул, что это его объективная оценка ситуации.

Новини.LIVE также писали, что бывший спецпосланник США в Украине Кит Келлог допустил создание новых военных союзов вместо НАТО. Среди возможных участников такого альянса по безопасности он назвал Украину, Японию, Австралию и отдельные европейские государства. Келлог также раскритиковал нынешнюю модель НАТО и заявил о необходимости пересмотра оборонных форматов.