Сырский подписал приказ о масштабировании фиксации военных преступлений РФ

Дата публикации 16 мая 2026 08:29
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о масштабировании работы по сбору, обработке и сохранению информации о военных преступлениях российских оккупационных войск. Документ определяет единые стандарты фиксации доказательств нарушения международного гуманитарного права во время выполнения боевых и специальных задач.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерала.

Сырский заявил об усилении ответственности РФ за военные преступления

По словам Сырского, все данные о преступлениях армии РФ будут документировать в системе "Интеграционная платформа Дельта". Координацией этого направления будет заниматься Военная служба правопорядка ВСУ, в структуре которой создадут отдельное управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов.

"Каждое российское военное преступление будет зафиксировано. Каждое доказательство — сохранено. Каждый преступник — установлен", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сирский подчеркнул, что российская армия системно нарушает правила ведения войны, осуществляя атаки на гражданскую инфраструктуру, пытки и казни украинцев.

"Российский агрессор системно нарушает правила ведения войны. Ежедневно оккупанты совершают преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения: обстреливают гражданскую инфраструктуру, применяют террор, пытки и казни", — заявил он.

Главнокомандующий также отметил, что создание единой цифровой базы доказательств необходимо для дальнейшего судебного преследования виновных в международных судах.

"Мы должны фиксировать информацию о каждом военном преступлении. О каждом факте. О каждом доказательстве. Все это — цифровая доказательная база для суда", — сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что военные преступления России не имеют срока давности, а каждый причастный к ним должен понести ответственность.

"Подобные преступления не имеют срока давности. За каждое военное преступление для каждого российского преступника должна быть неотвратимая ответственность. Справедливость будет обеспечена", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщали Новости.LIVE, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины планируют разместить в Гааге. По его словам, украинская сторона уже официально получила подтверждение о создании площадки для работы трибунала.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая сообщила, что спецтрибунал может заработать уже в 2027 году. Сейчас идет подготовительный этап — формирование инфраструктуры, отбор судей и согласование организационных механизмов функционирования будущего судебного органа.

военные преступления война в Украине Александр Сырский
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
