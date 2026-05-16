Сибига: спецтрибунал над Россией будет в Гааге

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Гаага станет местом для спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. Сейчас Киев уже официально получил подтверждение относительно размещения.

Об этом министр сказал в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

Что сказал Сибига о спецтрибунале для России

Украинский министр отметил, что глава Кремля Владимир Путин всегда мечтал и мечтает войти в историю. По его словам, созданием спецтрибунала за агрессию РФ Украина дала ему шанс — путевку и билет в Гаагу.

"Украина получила официальное подтверждение, что спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины будет расположен в Гааге. Это стало точкой неповорота. Это стало историческим шагом на пути создания соответствующей инфраструктуры правосудия", — сказал Сибига.

Он отметил, что утверждение в Кишиневе соглашения о создании руководящего комитета спецтрибунала стало историческим шагом к созданию инфраструктуры правосудия.

Сибига проинформировал, что к инициативе присоединились уже 37 участников с трех континентов, и эта география в дальнейшем будет расширяться.

Также министр сообщил, что во время последней массированной атаки РФ в Киеве находились несколько иностранных делегаций с высокопоставленными чиновниками.

Как сообщало Новини.LIVE, 30 апреля Европарламент принял резолюцию, которой поддержал скорейший запуск спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Кроме того, парламент проголосовал за присоединение ЕС к механизму выплаты репараций украинцам.

Также мы писали, по словам заместителя ОП Ирины Мудрой, спецтрибунал может начать работу уже в 2027 году. Сейчас идет подготовительный этап, в частности отбор судей и развитие необходимой инфраструктуры.