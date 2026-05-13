Сибига назвал цену одного дня войны для Украины

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Для прекращения боевых действий критически необходимо давление на Российскую Федерацию со стороны Соединенных Штатов Америки. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, государство ежедневно вынуждено тратить около 450 миллионов долларов, однако самой высокой и самой страшной ценой остаются жизни украинских военных.

Об этом Андрей Сибига высказался на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference, передает Новини.LIVE.

Украина тратит 450 млн долларов в день из-за войны

Этот год может оказаться определяющим на пути к завершению войны в Украине. Однако реальные шаги к прекращению боевых действий невозможно осуществить без влияния американских партнеров. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который убежден, что единственным действенным механизмом для окончания войны остается непрерывное усиление давления на Кремль с применением различных геополитических инструментов.

Настоящий мирный процесс требует не просто международной поддержки, а конкретного участия США.

"Я не верю, или это нереалистично достичь настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Оценивая масштабы вызовов, перед которыми оказалась страна, Сибига раскрыл финансовое измерение противостояния. Обеспечение фронта и ведения оборонительной войны ежедневно извлекает из ресурсов Украины ориентировочно 450 миллионов долларов.

Однако эти колоссальные суммы являются лишь материальным аспектом. Министр подчеркнул, что государство платит самую высокую цену.

"Так что самым большим вызовом для нас является то, что мы платим самую высокую цену. Это кровь украинских солдат. Мы хотим положить конец этой войне", — высказался Андрей Сибига.

Новини.LIVE писали ранее, что Андрей Сибига назвал один из вариантов предложения перемирия с Россией. Он хочет, чтобы Европа помогла убедить Кремль ввести взаимный запрет на атаки по аэропортам.

Между тем в США заявили, что ситуация с переговорами зашла в тупик. Марко Рубио отметил, что государство не будет помогать с переговорами, если они и в дальнейшем будут такими безрезультатными.

В то же время Владимир Зеленский сказал, что где-то в конце мая или в начале июня в Украину может прибыть американская делегация. Они должны обсудить ряд гуманитарных вопросов с Украиной и прогресс переговоров.