Сибіга назвав ціну одного дня війни для України

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Для припинення бойових дій критично необхідним є тиск на Російську Федерацію з боку Сполучених Штатів Америки. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, держава щодня змушена витрачати близько 450 мільйонів доларів, однак найвищою і найстрашнішою ціною залишаються життя українських військових.

Про це Андрій Сибіга висловився на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference, передає Новини.LIVE.

Україна витрачає 450 млн доларів на день через війну

Цей рік може виявитися визначальним на шляху до завершення війни в Україні. Однак реальні кроки до припинення бойових дій неможливо здійснити без впливу американських партнерів. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який переконаний, що єдиним дієвим механізмом для закінчення війни залишається безперервне посилення тиску на Кремль із застосуванням різноманітних геополітичних інструментів.

Справжній мирний процес потребує не просто міжнародної підтримки, а конкретної участі США.

"Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію", — наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Оцінюючи масштаби викликів, перед якими опинилася країна, Сибіга розкрив фінансовий вимір протистояння. Забезпечення фронту та ведення оборонної війни щоденно витягує з ресурсів України орієнтовно 450 мільйонів доларів.

Проте ці колосальні суми є лише матеріальним аспектом. Міністр підкреслив, що держава платить найвищу ціну.

"Отже найбільшим викликом для нас є те, що ми платимо найвищу ціну. Це кров українських солдатів. Ми хочемо покласти край цій війні", — висловився Андрій Сибіга.

Новини.LIVE писали раніше, що Андрій Сибіга назвав один з варіантів пропозиції перемир'я з Росією. Він хоче, аби Європа допомогла переконати Кремль запровадити взаємну заборону на атаки по аеропортах.

Тим часом в США заявили, що ситуація з переговорами зайшла в глухий кут. Марко Рубіо зазначив, що держава не буде допомагати з переговорами, якщо вони й надалі будуть такими безрезультативними.

Водночас Володимир Зеленський сказав, що десь наприкінці травня чи на початку червня до України може прибути американська делегація. Вони мають обговорити низку гуманітарних питань з Україною та прогрес перемовин.