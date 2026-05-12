Сибіга заявив, що Україна пропонує РФ "аеропортне перемир'я"

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Україна хоче, щоб Європа допомогла відновити мирні переговори з Росією, які зайшли в глухий кут. Першим кроком може ставити взаємне припинення атак на аеропорти обох країн.

Про заявив в інтерв'ю Politico заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Що сказав Сибіга про перемир'я в аеропортах

"Ймовірно, нам потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо домогтися так званого "аеропортного" перемир'я", — сказав Сибіга.

Пропозиція буде зосереджена на обмеженій угоді між Москвою і Києвом про ненанесення ударів по аеропортах.

Сибіга зазначив, що у глави Кремля Володимира Путіна може бути стимул до участі в такій угоді, оскільки великі російські транспортні вузли, включно з аеропортом "Шереметьєво" в Москві та аеропортом "Пулково" в Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими для українських далекобійних атак.

Читайте також:

"Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або спеціальну групу, могли б обговорити (припинення вогню в аеропортах — Ред.)", — заявив глава МЗС, додавши, що президент України Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Важливий момент полягає в тому, що Україна не просить Європу замінити США. Навпаки, за словами Сибіги, будь-які європейські зусилля мають зміцнювати дипломатію під проводом США й уникати створення конкуруючих напрямів.

"Це має бути додатковим напрямком, а не заміною чи альтернативою", — сказав Сибіга, додавши, що Європа має говорити "єдиним голосом".

Перемир'я між Україною та РФ

Як повідомляло Новини.LIVE, незважаючи на всі мирні зусилля США, досягти зупинки вогню в Україні та досягнення мирної угоди поки не вдалося, оскільки Росія продовжує свою війну.

Водночас зазначимо, що 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною і Росією буде триденне перемир'я з 9 по 11 травня. Він стверджує, що це саме він домовився про перемир'я.

Також Трамп припускав, що перемир'я, можливо, триватиме більше трьох днів. Однак продовження так і не було, і в ніч на 12 травня в низці областей уже тривога і фіксуються дрони.

До слова, росіяни навіть під час перемир'я не дотримувалися припинення вогню, бо бої на фронті тривали. Не було лише масових далекобійних атак.