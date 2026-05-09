Головна Новини дня Генштаб: від початку доби РФ здійснила 51 атаку попри перемир'я

Дата публікації: 9 травня 2026 19:59
Українські військові на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Попри оголошене перемир’я, від початку доби російські війська здійснили 51 атаку, повідомили в Генштабі. Українські військові відбивають штурми на кількох напрямках та стримують просування противника. Найбільш напруженою ситуація залишається на окремих ділянках фронту та в прикордонних районах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 9 травня 2026 року.

Росіяни здійснили понад 50 атак попри оголошене перемир'я

У Генштабі ЗСУ зазначили, що попри оголошене перемир’я від початку доби відбулася 51 ворожа атака.

Відтак, на прикордонних територіях противник продовжує обстріли Сумщини, під удар потрапили райони Рогізного, Вольфиного, Коренька, Атинського, Уланового та Кучерівки.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано 10 обстрілів і дві штурмові спроби росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити тактичне положення в районах низки населених пунктів, частина атак триває.

На Куп’янському та Слов’янському напрямках активних наступальних дій з боку противника не було.

На Лиманському напрямку зафіксовано чотири атаки у напрямку Лимана, Зарічного, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили сім атак у районах кількох населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби зафіксовано 17 штурмових спроб, частина з них триває.

На Олександрівському напрямку штурмових дій не було. На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік українських позицій.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках суттєвих змін обстановки не зафіксовано, просування противника немає.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська в ніч проти 9 травня атакували Сумську область, попри оголошене перемир’я. Унаслідок удару в Березівській громаді виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. За даними ДСНС, постраждалих немає, а всі осередки займання вже ліквідовано.

Новини.LIVE також писали, що в Україні опівночі 9 травня розпочалося триденне перемир’я з Росією, яке має тривати до 11 травня. Домовленість передбачає припинення бойових дій, а у разі порушень Україна обіцяє діяти дзеркально. Також у цей період заплановано обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

перемир'я війна в Україні ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
