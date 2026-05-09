Генштаб: с начала суток РФ осуществила 51 атаку, несмотря на перемирие

Украинские военные на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Несмотря на объявленное перемирие, с начала суток российские войска совершили 51 атаку, сообщили в Генштабе. Украинские военные отражают штурмы на нескольких направлениях и сдерживают продвижение противника. Наиболее напряженной ситуация остается на отдельных участках фронта и в приграничных районах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 9 мая 2026 года.

Россияне совершили более 50 атак, несмотря на объявленное перемирие

В Генштабе ВСУ отметили, что несмотря на объявленное перемирие с начала суток состоялась 51 вражеская атака.

Следовательно, на приграничных территориях противник продолжает обстрелы Сумщины, под удар попали районы Рогизного, Вольфиного, Коренька, Атинского, Уланового и Кучеровки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 10 обстрелов и две штурмовые попытки россиян.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить тактическое положение в районах ряда населенных пунктов, часть атак продолжается.

На Купянском и Славянском направлениях активных наступательных действий со стороны противника не было.

На Лиманском направлении зафиксировано четыре атаки в направлении Лимана, Заречного, Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили семь атак в районах нескольких населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 17 штурмовых попыток, часть из них продолжается.

На Александровском направлении штурмовых действий не было. На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону украинских позиций.

На Ореховском и Приднепровском направлениях существенных изменений обстановки не зафиксировано, продвижения противника нет.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что российские войска в ночь на 9 мая атаковали Сумскую область, несмотря на объявленное перемирие. В результате удара в Березовской громаде возник масштабный пожар на территории частного домовладения. По данным ГСЧС, пострадавших нет, а все очаги возгорания уже ликвидированы.

Новини.LIVE также писали, что в Украине в полночь 9 мая началось трехдневное перемирие с Россией, которое должно продлиться до 11 мая. Договоренность предусматривает прекращение боевых действий, а в случае нарушений Украина обещает действовать зеркально. Также в этот период запланирован обмен пленными в формате 1000 на 1000.