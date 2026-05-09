Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генштаб: с начала суток РФ осуществила 51 атаку, несмотря на перемирие

Генштаб: с начала суток РФ осуществила 51 атаку, несмотря на перемирие

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 19:59
Генштаб: с начала суток РФ осуществила 51 атаку, несмотря на перемирие
Украинские военные на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Несмотря на объявленное перемирие, с начала суток российские войска совершили 51 атаку, сообщили в Генштабе. Украинские военные отражают штурмы на нескольких направлениях и сдерживают продвижение противника. Наиболее напряженной ситуация остается на отдельных участках фронта и в приграничных районах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 9 мая 2026 года.

Россияне совершили более 50 атак, несмотря на объявленное перемирие

В Генштабе ВСУ отметили, что несмотря на объявленное перемирие с начала суток состоялась 51 вражеская атака.

Следовательно, на приграничных территориях противник продолжает обстрелы Сумщины, под удар попали районы Рогизного, Вольфиного, Коренька, Атинского, Уланового и Кучеровки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 10 обстрелов и две штурмовые попытки россиян.

Читайте также:

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить тактическое положение в районах ряда населенных пунктов, часть атак продолжается.

На Купянском и Славянском направлениях активных наступательных действий со стороны противника не было.

На Лиманском направлении зафиксировано четыре атаки в направлении Лимана, Заречного, Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили семь атак в районах нескольких населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 17 штурмовых попыток, часть из них продолжается.

На Александровском направлении штурмовых действий не было. На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону украинских позиций.

На Ореховском и Приднепровском направлениях существенных изменений обстановки не зафиксировано, продвижения противника нет.

null
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что российские войска в ночь на 9 мая атаковали Сумскую область, несмотря на объявленное перемирие. В результате удара в Березовской громаде возник масштабный пожар на территории частного домовладения. По данным ГСЧС, пострадавших нет, а все очаги возгорания уже ликвидированы.

Новини.LIVE также писали, что в Украине в полночь 9 мая началось трехдневное перемирие с Россией, которое должно продлиться до 11 мая. Договоренность предусматривает прекращение боевых действий, а в случае нарушений Украина обещает действовать зеркально. Также в этот период запланирован обмен пленными в формате 1000 на 1000.

перемирие война в Украине ситуация на фронте
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации