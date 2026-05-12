Сибига заявил, что Украина предлагает РФ "аэропортное перемирие"

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры с Россией. Первым шагом может ставить взаимное прекращение атак на аэропорты обеих стран.

Об заявил в интервью Politico заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Что сказал Сибига об перемирии в аэропортах

"Вероятно, нам нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытаемся добиться так называемого "аэропортного" перемирия", — сказал Сибига.

Предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между Москвой и Киевом о не нанесении ударов по аэропортам.

Сибига отметил, что у главы Кремля Владимира Путина может быть стимул к участию в такой сделке, так как крупные российские транспортные узлы, включая аэропорт "Шереметьево" в Москве и аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге - становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить (прекращение огня в аэропортах — Ред.)", — заявил глава МИД, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Важный момент состоит в том, что Украина не просит Европу заменить США. Наоборот, по словам Сибиги, любые европейские усилия должны укреплять дипломатию под руководством США и избегать создания конкурирующих направлений.

"Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой", — сказал Сибига, добавив, что Европа должна говорить "единым голосом".

Перемирие между Украиной и РФ

Как сообщало Новини.LIVE, несмотря на все мирные усилиям США, достичь остановки огня в Украине и достижения мирной сделки пока не удалось, так как Россия продолжают свою войну.

При этом отметим, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией будет трехдневное перемирие с 9 по 11 мая. Он утверждает, что это именно он договорился о перемирии.

Также Трамп предполагал, что перемирие, возможно, будет длиться больше трех дней. Однако продолжения так и не было, и в ночь на 12 мая в ряде областей уже тревога и фиксируются дроны.

К слову, россияне даже во время перемирия не придерживались прекращения огня, так как бои на фронте продолжались. Не были лишь массовых дальнобойных атак.