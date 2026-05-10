Генштаб: россияне вторые сутки подряд атакуют, несмотря на перемирие

Украинские военные на поле боя.

Российские войска уже вторые сутки подряд продолжают атаки, несмотря на объявленное перемирие. С начала суток оккупанты совершили не менее 60 штурмов позиций Сил обороны Украины. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 10 мая 2026 года.

Россияне продолжают наносить удары, несмотря на перемирие

По данным Генштаба ВСУ, российские войска не прекращают обстрелы приграничных районов Сумской области, несмотря на объявленное перемирие, которое должно продлиться до 11 мая. Под огнем оказались несколько населенных пунктов, в частности Коренек, Нововасильевка, Рогозино, Яструбщина, Будки, Атинское и Бачевск.

Активные боевые действия продолжались также на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Там произошло девять боестолкновений, а российская армия осуществила десятки артиллерийских ударов, часть из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных вблизи Зеленого, Старицы, Петро-Ивановки, Мирового и Симиновки. Часть боев на отдельных участках фронта еще продолжалась по состоянию на день.

На Лиманском, Славянском и Константиновском направлениях Силы обороны отражали атаки российских подразделений в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Наибольшую активность войска РФ проявили на Покровском направлении. Там оккупанты 24 раза штурмовали позиции украинских защитников вблизи Родинского, Котлиного, Удачного, Муравки и Новоподгородного, а также в направлении Анновки, Мирного и Новоалександровки.

Украинские военные отбили атаки на Александровском и Гуляйпольском направлениях. В то же время на Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях существенных изменений не зафиксировали.

В Генштабе подчеркнули, что украинские силы продолжают сдерживать российское наступление и наносить потери врагу по всей линии фронта.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 9 мая российские войска также нарушили объявленное перемирие. Тогда по состоянию на 16:00 зафиксировали более 50 атак со стороны врага. На Покровском направлении с начала суток было зафиксировано 17 штурмовых попыток РФ.

Новини.LIVE также писали, что в Украине с 9 мая началось трехдневное перемирие с Россией, которое продлится до 11 мая. В этот период стороны должны соблюдать режим прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушений Украина будет действовать зеркально.