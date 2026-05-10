Генштаб: росіяни другу добу поспіль атакують попри перемир'я

Українські військові на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська вже другу добу поспіль продовжують атаки попри оголошене перемир’я. Від початку доби окупанти здійснили щонайменше 60 штурмів позицій Сил оборони України. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 10 травня 2026 року.

Росіяни продовжують завдавати ударів попри перемир'я

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська не припиняють обстріли прикордонних районів Сумської області попри оголошене перемир'я, що має тривати до 11 травня. Під вогнем опинилися кілька населених пунктів, зокрема Кореньок, Нововасилівка, Рогозіне, Яструбщина, Будки, Атинське та Бачівськ.

Активні бойові дії тривали також на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Там відбулося дев’ять боєзіткнень, а російська армія здійснила десятки артилерійських ударів, частину з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону українських військових поблизу Зеленого, Стариці, Петро-Іванівки, Мирового та Симинівки. Частина боїв на окремих ділянках фронту ще тривала станом на день.

На Лиманському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках Сили оборони відбивали атаки російських підрозділів у районах кількох населених пунктів Донеччини.

Найбільшу активність війська РФ проявили на Покровському напрямку. Там окупанти 24 рази штурмували позиції українських захисників поблизу Родинського, Котлиного, Удачного, Муравки та Новопідгородного, а також у напрямку Ганнівки, Мирного та Новоолександрівки.

Українські військові відбили атаки на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас на Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках суттєвих змін не зафіксували.

У Генштабі наголосили, що українські сили продовжують стримувати російський наступ і завдавати втрат ворогу по всій лінії фронту.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 9 травня російські війська також порушили оголошене перемир'я. Тоді станом на 16:00 зафіксували понад 50 атак з боку ворога. На Покровському напрямку від початку доби було зафіксовано 17 штурмових спроб РФ.

Новини.LIVE також писали, що в Україні з 9 травня розпочалося триденне перемир’я з Росією, яке триватиме до 11 травня. У цей період сторони мають дотримуватися режиму припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі порушень Україна діятиме дзеркально.