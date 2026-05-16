Головна Новини дня Сибіга: спецтрибунал над Росією буде в Гаазі

Дата публікації: 16 травня 2026 03:00
Глава МЗС Україні Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Гаага стане місцем для спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Наразі Київ вже офіційно отримав підтвердження щодо розміщення.

Про це міністр сказав в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Що сказав Сибіга про спецтрибунал для Росії

Український міністр зазначив, що глава Кремля Володимир Путін завжди мріяв і мріє увійти в історію. За його словами, створенням спецтрибуналу за агресію РФ України дала йому шанс — путівку і квиток до Гааги.

"Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії проти України буде розташований у Гаазі. Це стало точкою неповороту. Це стало історичним кроком на шляху створення відповідної інфраструктури правосуддя", — сказав Сибіга.

Він зазначив, що затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету спецтрибуналу стало історичним кроком до створення інфраструктури правосуддям.

Читайте також:

Сибіга поінформував, що до ініціативи приєдналися вже 37 учасників із трьох континентів, і ця географія надалі розширюватиметься.

Також міністр повідомив, що під час останньої масованої атаки РФ у Києві перебували кілька іноземних делегацій із високопосадовцями.

Як повідомляло Новини.LIVE, 30 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, якою підтримав якнайшвидший запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Окрім того, парламент проголосував за приєднання ЄС до механізму виплати репарацій українцям.

Також ми писали, за словами заступниці ОП Ірини Мудрої, спецтрибунал може розпочати роботу вже у 2027 року. Наразі триває підготовчий етап, зокрема добір суддів та розбудова необхідної інфраструктури.

Андрій Сибіга трибунал над росією війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
