Сирський підписав наказ про масштабування фіксації воєнних злочинів РФ

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про воєнні злочини російських окупаційних військ. Документ визначає єдині стандарти фіксації доказів порушення міжнародного гуманітарного права під час виконання бойових і спеціальних завдань.

Новини.LIVE

Сирський заявив про посилення відповідальності РФ за воєнні злочини

За словами Сирського, всі дані про злочини армії РФ документуватимуть у системі "Інтеграційна платформа Дельта". Координацією цього напрямку займатиметься Військова служба правопорядку ЗСУ, у структурі якої створять окреме управління документування порушень права збройних конфліктів.

"Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ — збережений. Кожен злочинець — встановлений", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський підкреслив, що російська армія системно порушує правила ведення війни, здійснюючи атаки на цивільну інфраструктуру, катування та страти українців.

"Російський агресор системно порушує правила ведення війни. Щодня окупанти вчиняють злочини проти українських військовослужбовців і цивільного населення: обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти", — заявив він.

Головнокомандувач також зазначив, що створення єдиної цифрової бази доказів необхідне для подальшого судового переслідування винних у міжнародних судах.

"Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин. Про кожен факт. Про кожен доказ. Усе це — цифрова доказова база для суду", — повідомив Сирський.

Він наголосив, що воєнні злочини Росії не мають терміну давності, а кожен причетний до них має понести відповідальність.

"Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Справедливість буде забезпечена", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України планують розмістити в Гаазі. За його словами, українська сторона вже офіційно отримала підтвердження щодо створення майданчика для роботи трибуналу.

Водночас заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що спецтрибунал може запрацювати вже у 2027 році. Наразі триває підготовчий етап — формування інфраструктури, добір суддів та узгодження організаційних механізмів функціонування майбутнього судового органу.