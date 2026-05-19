Россия планирует операции из Беларуси: Сырский предупредил об угрозе
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил об угрозе со стороны Беларуси. По его словам, речь идет о возможном расширении фронта. Сейчас россияне планируют операции с севера.
Об этом Александр Сырский сказал в интервью "Милитарному", передает Новини.LIVE.
Угроза со стороны Беларуси
Сырский отметил, что тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Сейчас Украине известны планы врага со стороны Беларуси.
"Это реально, мы знаем эти данные, о том, что российский генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера", — говорит главнокомандующий ВСУ.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинские военные не наблюдают признаков существенного обострения ситуации на белорусском направлении. В то же время Силы обороны продолжают усиливать позиции и контролировать потенциально угрожающие участки.
А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о необходимости усиления Черниговско-Киевского направления на фоне роста угрозы со стороны Беларуси. По его словам, Москва активизировала попытки втянуть Минск в войну.
Ранее глава государства заявлял, что в РФ рассматривают вариант использования территории Беларуси для возможных военных действий как против Украины, так и против НАТО.