Росія планує операції з Білорусі: Сирський попередив про загрозу

Олександр Сирський. Фото: кадр з відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про загрозу з боку Білорусі. За його словами, йдеться про можливе розширення фронту. Наразі росіяни планують операції з півночі.

Про це Олександр Сирський сказав в інтервʼю "Мілітарному", передає Новини.LIVE.

Загроза з боку Білорусі

Сирський наголосив, що тенденція до того, що лінія фронту буде збільшуватися. Наразі Україні відомі плани ворога з боку Білорусі.

"Це реально, ми знаємо ці дані, про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі", — каже головнокомандувач ЗСУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українські військові не спостерігають ознак суттєвого загострення ситуації на білоруському напрямку. Водночас Сили оборони продовжують посилювати позиції та контролювати потенційно загрозливі ділянки.

Читайте також:

А український лідер Володимир Зеленський повідомив про необхідність посилення Чернігівсько-Київського напрямку на тлі зростання загрози з боку Білорусі. За його словами, Москва активізувала спроби втягнути Мінськ у війну.

Раніше глава держави заявляв, що у РФ розглядають варіант використання території Білорусі для можливих військових дій як проти України, так і проти НАТО.