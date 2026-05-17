Головна Новини дня Московську область атакували дрони: є загиблі, поранені та пожежі

Дата публікації: 17 травня 2026 07:53
Пожежа у Московській області. Фото: росЗМІ

У ніч проти 17 травня та вранці Московська область Росії опинилася під масштабною атакою безпілотників. У різних районах повідомляють про пожежі на нафтових і промислових об'єктах, руйнування житлових будинків, загиблих і поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російській ЗМІ.

Атака дронів на Москву — що відомо

За попередніми даними, у Хімках внаслідок влучання БпЛА у приватний будинок загинула жінка. Ще одна людина, ймовірно, перебуває під завалами.

У селі Погорєлки поблизу Митищ двоє чоловіків загинули через падіння уламків дрона на недобудований будинок. Також повідомляється, що у результаті атаки на Москву та область поранення отримали щонайменше 12 людей.

Під удар потрапив і Московський нафтопереробний завод. За інформацією російських джерел, постраждала зміна будівельників, а також пошкоджено три житлові будинки.

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: росЗМІ

Крім того, пожежа спалахнула у будинку в селі Субботіно після падіння безпілотника. У підмосковній Істрі дрон пошкодив один багатоквартирний та шість приватних будинків. Чотирьом постраждалим надають медичну допомогу.

У мікрорайоні Путилкове в Красногорську БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, мешканці не постраждали.

Російська влада заявляє, що за останню добу сили ППО нібито збили понад 120 безпілотників, які летіли у напрямку Москви.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 16 травня у російському Невинномиську Ставропольського краю пролунала серія вибухів. Після атаки на території хімічного підприємства "Невинномиський Азот" спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по стратегічних та військових об'єктах на території Росії. За його словами, частина операцій Сил оборони ще триває.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
