Главная Новости дня Московскую область атаковали дроны: есть погибшие, раненые и пожары

Московскую область атаковали дроны: есть погибшие, раненые и пожары

Дата публикации 17 мая 2026 07:53
Московскую область атаковали дроны: есть погибшие, раненые и пожары
Пожар в Московской области. Фото: росСМИ

В ночь на 17 мая и утром Московская область России оказалась под масштабной атакой беспилотников. В разных районах сообщают о пожарах на нефтяных и промышленных объектах, разрушениях жилых домов, погибших и раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российской СМИ.

Атака дронов на Москву — что известно

По предварительным данным, в Химках в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек, вероятно, находится под завалами.

В селе Погорелки вблизи Мытищ двое мужчин погибли из-за падения обломков дрона на недостроенный дом. Также сообщается, что в результате атаки на Москву и область ранения получили по меньшей мере 12 человек.

Под удар попал и Московский нефтеперерабатывающий завод. По информации российских источников, пострадала смена строителей, а также повреждены три жилых дома.

Разрушенная многоэтажка. Фото: росСМИ

Кроме того, пожар вспыхнул в доме в селе Субботино после падения беспилотника. В подмосковной Истре дрон повредил один многоквартирный и шесть частных домов. Четырем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В микрорайоне Путилково в Красногорске БпЛА попал в многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, жители не пострадали.

Российские власти заявляют, что за последние сутки силы ПВО якобы сбили более 120 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 мая в российском Невинномысске Ставропольского края прогремела серия взрывов. После атаки на территории химического предприятия "Невинномысский Азот" вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых результатах украинских дальнобойных ударов по стратегическим и военным объектам на территории России. По его словам, часть операций Сил обороны еще продолжается.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
