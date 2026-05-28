Главная Новости дня РФ отказалась от тяжелой техники из-за дроновых атак ВСУ

Дата публикации 28 мая 2026 14:06
Украинский военный с беспилотником. Фото: Силы беспилотных систем ВСУ/Facebook

Российские войска все реже используют тяжелую технику на фронте. Причиной этого является массовое уничтожение бронетехники украинскими беспилотниками. В то же время оккупанты меняют тактику и пытаются действовать малыми пехотными группами.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир расчета БпЛА 3-й ОШБр с позывным "Пиць" в четверг, 28 мая.

Россияне отказываются от тяжелой техники из-за ударов дронов ВСУ

В зоне ответственности 3-го армейского корпуса Сил обороны Украины фиксируют высокую эффективность собственной системы противовоздушной обороны и борьбы с дронами. Только за последнюю неделю украинским военным удалось уничтожить более 3 000 вражеских беспилотников. В подразделении отмечают, что этот опыт активно масштабируется на другие направления.

Как сообщил в эфире Ранок.LIVE боец Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Пиць", использование российской техники на передовой стало крайне ограниченным. По его словам, любая техника, которая попадает в зону поражения украинских сил, быстро уничтожается.

"Применение техники очень редко. Любая техника, которая становится обнаруженной, которая попадает в серую зону, в кил-зону, моментально превращается в металлолом. Последняя массированная атака врага была на нескольких направлениях нашего Третьего армейского корпуса с применением техники еще в марте. И она была уничтожена полностью вся за 4 часа", — рассказал военный.

Кроме того, он отметил, что российские подразделения все чаще пытаются продвигаться скрытно, используя малые пехотные группы и лесополосы. В то же время операторы украинских дронов оперативно обнаруживают такие перемещения и срывают попытки продвижения противника.

Новини.LIVE информировали, что недавно командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что ближайшие 6-9 месяцев могут стать решающими для хода войны. По его словам, этот период может определить, сможет ли Украина перехватить инициативу на фронте и усилить свои позиции.

Новини.LIVE также сообщали, что российское наступление в Украине фактически забуксовало и не демонстрирует существенного продвижения на фронте. Армия РФ ежемесячно теряет до 35 тысяч военных убитыми и ранеными. В то же время несмотря на большие потери, Кремль не отказывается от продолжения войны.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
