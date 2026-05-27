Главная Новости дня Билецкий: ближайшие 6-9 месяцев могут стать переломными в войне

Дата публикации 27 мая 2026 14:34
Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими для хода войны. По его словам, у Украины есть примерно полгода, чтобы перехватить инициативу на фронте и укрепить свои позиции перед возможными переговорами. Военный также назвал этот период потенциальным "переломным моментом" в войне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Андрея Билецкого в интервью Reuters.

Билецкий о переломном периоде в войне

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий оценил ситуацию на фронте и возможные сценарии развития боевых действий в ближайшие месяцы.

По его словам, следующий период может определить дальнейший ход войны:

"Я считаю, что ближайшие шесть-девять месяцев станут переломным моментом. Точнее говоря, я считаю, что важнейшими будут именно ближайшие шесть месяцев".

Читайте также:

В частности, Билецкий отметил, что российские войска постепенно истощаются и не демонстрируют способности к масштабным прорывам.

Украина, по его оценке, имеет шанс нарастить интенсивность боевых действий и постепенно перехватить инициативу по всей линии фронта.

Отдельно бригадный генерал подчеркнул, что вопрос Донбасса будет оставаться ключевым в любых возможных переговорах. Он также отметил, что Украина должна действовать с позиции силы, удерживая и улучшая свои позиции на поле боя.

Новини.LIVE информировали, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого как единственный, воюющий в своей полосе ответственности всеми подчиненными бригадами. Он отметил, что уровень укомплектованности корпусов в Силах обороны разный и колеблется примерно от 40% до 70%.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее Андрей Билецкий заявлял, что пехота не должна рассматриваться как "расходный материал" на фронте. Он подчеркивал, что пехотинец должен стать ценным активом войска с лучшей подготовкой, социальными гарантиями и надлежащим обеспечением. По его словам, именно пехота является самой дефицитной военной специальностью.

война в Украине Андрей Билецкий ситуация на фронте
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
