Сырский отметил Третий корпус Белецкого

Андрей Белецкий. Фото: Андрей Ковш

Третий армейский корпус, которым командует Андрей Белецкий, единственный из Сил обороны воюет в своей полосе ответственности всеми подчиненными бригадами. Правда, уровень укомплектованности корпусов разный. Некоторые укомплектованы на 40%, другие — на 50% или 70%.

Об этом в интервью Милитарному сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE .

Реформа корпусов

Сейчас в Украине продолжается второй этап реформы корпусов. Речь идет о формировании подразделений, чтобы соединения, сформировавшиеся год назад, могли проводить операции корпусного уровня.

Корпусную реформу армии разбили на три этапа . На первом этапе убрали временные органы управления и создали управление корпусов . Пока же формируют корпусные комплекты .

"Каждый корпус имеет определенный стандартный корпусный набор: обязательно артиллерийская бригада, зенитно-ракетный полк, батальон, а в перспективе — полки беспилотных систем, разведывательные батальоны, батальоны поддержки. То есть комплект, который обеспечит способности корпуса проводить корпусные операции. Вот для чего эта реформа", — объяснил Сырский.

Третий этап финальный. На нем все корпуса должны управлять своими бригадами. Сейчас, когда линия активного фронта составляет 1200 километров и увеличивается из-за РФ с севера и территории Беларуси, реализовать это невозможно.

Также Главнокомандующий ВСУ добавил, что Лиманское направление , за которое отвечает Третий корпус, является одним из самых приоритетных для врага. Россияне пытаются вести там интенсивные наступательные действия. Также горячими направлениями являются Покровское, Очеретинское, Александровский, Константиновский и часть Купянского.

