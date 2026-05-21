Україна
Сырский отметил Третий корпус Белецкого

Сырский отметил Третий корпус Белецкого

Дата публикации 21 мая 2026 02:22
Андрей Белецкий. Фото: Андрей Ковш

Третий армейский корпус, которым командует Андрей Белецкий, единственный из Сил обороны воюет в своей полосе ответственности всеми подчиненными бригадами. Правда, уровень укомплектованности корпусов разный. Некоторые укомплектованы на 40%, другие — на 50% или 70%.

Об этом в интервью Милитарному сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE .

Реформа корпусов

Сейчас в Украине продолжается второй этап реформы корпусов. Речь идет о формировании подразделений, чтобы соединения, сформировавшиеся год назад, могли проводить операции корпусного уровня.

Корпусную реформу армии разбили на три этапа . На первом этапе убрали временные органы управления и создали управление корпусов . Пока же формируют корпусные комплекты .

"Каждый корпус имеет определенный стандартный корпусный набор: обязательно артиллерийская бригада, зенитно-ракетный полк, батальон, а в перспективе — полки беспилотных систем, разведывательные батальоны, батальоны поддержки. То есть комплект, который обеспечит способности корпуса проводить корпусные операции. Вот для чего эта реформа", — объяснил Сырский.

Третий этап финальный. На нем все корпуса должны управлять своими бригадами. Сейчас, когда линия активного фронта составляет 1200 километров и увеличивается из-за РФ с севера и территории Беларуси, реализовать это невозможно.

Также Главнокомандующий ВСУ добавил, что Лиманское направление , за которое отвечает Третий корпус, является одним из самых приоритетных для врага. Россияне пытаются вести там интенсивные наступательные действия. Также горячими направлениями являются Покровское, Очеретинское, Александровский, Константиновский и часть Купянского.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 14 марта Третий армейский корпус отмечал годовщину со дня создания. Военных поздравил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что третий армейский корпус стал символом силы, преданности и результативности в борьбе против российской агрессии.

Также Новини.LIVE писал, что военные Третьего армейского корпуса приняли участие в научной ассамблее по тактической медицине в США . Защитники Украины поделились опытом лечения раненых. Мероприятие, организованное Special Operations Medical Association, является единственной в мире платформой, которая объединяет специалистов по оперативно-тактической медицине.

Александр Сырский Андрей Билецкий Третий армейский корпус
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
