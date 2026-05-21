Сирський відзначив Третій корпус Білецького

Андрій Білецький. Фото: Андрій Ковш

Третій армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, наразі єдиний із Сил оборони воює у своїй смузі відповідальності всіма підпорядкованими бригадами. Щоправда, рівень укомплектованості корпусів різний. Деякі укомлектовані на 40%, інші — на 50% чи 70%.

Про це в інтерв'ю Мілітарному повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Реформа корпусів

Наразі в Україні триває другий етап реформи корпусів. Йдеться про формування підрозділів, аби з'єднання, які сформували рік тому, могли проводити операції корпусного рівня.

Корпусну реформу армії розбили на три етапи. На першому етапі прибрали тимчасові органи управління та створили управління корпусів. Наразі ж формують корпусні комплекти.

"Кожний корпус має певний стандартний корпусний набір: обовʼязково артилерійська бригада, зенітно-ракетний полк, батальйон, а в перспективі — полки безпілотних систем, розвідувальні батальйони, батальйони підтримки. Тобто, комплект, який забезпечить спроможності корпусу проводити корпусні операції. Ось для чого ця реформа", — пояснив Сирський.

Третій етап фінальний. На ньому всі корпуси мають керувати своїми бригади. Зараз, коли лінія активного фронту складає 1 200 кілометрів і збільшується через РФ із півночі та території Білорусі, реалізувати це неможливо.

Також Головнокомандувач ЗСУ додав, що Лиманський напрямок, за який відповідає Третій корпус, є одним із найбільш пріоритетним для ворога. Росіяни намагаються вести там інтенсивні наступальні дії. Також гарячими напрямками є Покровський, Очеретинський, Олександрівський, Костянтинівський і частина Куп'янського.

