Буданов привітав Третій армійський корпус з річницею створення

У День українського добровольця, 14 березня, відзначається річниця створення Третього армійського корпусу Збройних сил України. З цієї нагоди керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав військовослужбовців, ветеранів та всіх причетних до формування корпусу.

У своєму зверненні керівник ОП наголосив на ролі добровольчого руху, з якого виросла одна з найефективніших бойових структур української армії.

Буданов підкреслив, що Третій армійський корпус став символом сили, відданості та результативності українських військових у боротьбі проти російської агресії.

"Вітаю солдатів та офіцерів, захисників та захисниць України, ветеранів, усіх причетних до знаменної військової структури, що розвинулась із добровольчого руху та демонструє найвищі результати на полях битв проти російських окупантів", — написав очільник ОП.

Окремо Буданов відзначив командира Третього корпусу — бригадного генерала Андрія Білецького, підкресливши його внесок у формування сучасної бойової сили.

"Моя повага командирові Третього корпусу бригадному генералові Андрію Білецькому — шляхетному воєводі, який творить новітню бойову силу в лавах української армії. Моя повага командирові Третього корпусу бригадному генералові Андрію Білецькому — шляхетному воєводі, який творить новітню бойову силу в лавах української армії. У буремному 2022 році Андрій став, на дуже важливий період, офіцером ГУР, мав честь служити разом", — написав Буданов.

День українського добровольця

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Ця пам'ятна дата присвячена людям, які з власної волі стали на захист незалежності та територіальної цілісності держави.

Кирило Буданов привітав українських захисників, які добровільно стали на захист держави, зі святом. Керівник ОП подякував воїнам за віддану службу та вшанував пам'ять тих, хто повернувся на щиті.