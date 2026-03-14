Буданов привітав Третій армійський корпус з річницею створення

Буданов привітав Третій армійський корпус з річницею створення

Дата публікації: 14 березня 2026 13:32
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

У День українського добровольця, 14 березня, відзначається річниця створення Третього армійського корпусу Збройних сил України. З цієї нагоди керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав військовослужбовців, ветеранів та всіх причетних до формування корпусу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на привітання генерала.

Реклама
У своєму зверненні керівник ОП наголосив на ролі добровольчого руху, з якого виросла одна з найефективніших бойових структур української армії.

Буданов підкреслив, що Третій армійський корпус став символом сили, відданості та результативності українських військових у боротьбі проти російської агресії.

"Вітаю солдатів та офіцерів, захисників та захисниць України, ветеранів, усіх причетних до знаменної військової структури, що розвинулась із добровольчого руху та демонструє найвищі результати на полях битв проти російських окупантів", — написав очільник ОП.

Окремо Буданов відзначив командира Третього корпусу — бригадного генерала Андрія Білецького, підкресливши його внесок у формування сучасної бойової сили.

"Моя повага командирові Третього корпусу бригадному генералові Андрію Білецькому — шляхетному воєводі, який творить новітню бойову силу в лавах української армії. Моя повага командирові Третього корпусу бригадному генералові Андрію Білецькому — шляхетному воєводі, який творить новітню бойову силу в лавах української армії. У буремному 2022 році Андрій став, на дуже важливий період, офіцером ГУР, мав честь служити разом", — написав Буданов.

Кирило Буданов привітав бійців Третього армійського корпусу
Привітання Кирила Буданова. Фото: скриншот з Telegram

День українського добровольця

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Ця пам'ятна дата присвячена людям, які з власної волі стали на захист незалежності та територіальної цілісності держави.

Кирило Буданов привітав українських захисників, які добровільно стали на захист держави, зі святом. Керівник ОП подякував воїнам за віддану службу та вшанував пам'ять тих, хто повернувся на щиті.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

