Годовщина создания Третьего армейского корпуса — Буданов поздравил бойцов

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

В День украинского добровольца, 14 марта, отмечается годовщина создания Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины. По этому случаю руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил военнослужащих, ветеранов и всех причастных к формированию корпуса.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на поздравление генерала.

Реклама

Читайте также:

В своем обращении руководитель ОП отметил роль добровольческого движения, из которого выросла одна из самых эффективных боевых структур украинской армии.

Буданов подчеркнул, что Третий армейский корпус стал символом силы, преданности и результативности украинских военных в борьбе против российской агрессии.

"Поздравляю солдат и офицеров, защитников и защитниц Украины, ветеранов, всех причастных к знаменательной военной структуре, которая развилась из добровольческого движения и демонстрирует высокие результаты на полях сражений против российских оккупантов", — написал глава ОП.

Отдельно Буданов отметил командира Третьего корпуса — бригадного генерала Андрея Билецкого, подчеркнув его вклад в формирование современной боевой силы.

"Мое уважение командиру Третьего корпуса бригадному генералу Андрею Билецкому — благородному воеводе, который творит новейшую боевую силу в рядах украинской армии. Мое уважение командиру Третьего корпуса бригадному генералу Андрею Билецкому — благородному воеводе, который творит новейшую боевую силу в рядах украинской армии. В бурном 2022 году Андрей стал, на очень важный период, офицером ГУР, имел честь служить вместе", — написал Буданов.

Поздравление Кирилла Буданова. Фото: скриншот из Telegram

День украинского добровольца

Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца. Эта памятная дата посвящена людям, которые по собственной воле стали на защиту независимости и территориальной целостности государства.

Кирилл Буданов поздравил украинских защитников, которые добровольно стали на защиту государства, с праздником. Руководитель ОП поблагодарил воинов за преданную службу и почтил память тех, кто вернулся на щите.