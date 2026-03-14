Буданов в День добровольца напомнил о подвиге героев

Буданов в День добровольца напомнил о подвиге героев

Дата публикации 14 марта 2026 10:58
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В Украине 14 марта отмечают День добровольца. Начиная с 2014 года, а затем после начала полномасштабной войны, люди, никогда не державшие оружия, часами стояли в очередях в военкоматы, чтобы стать в ряды защитников. Сегодня многие из них уже опытные командиры.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Читайте также:

День добровольца 14 марта

"Что побуждает гражданского человека в один день изменить привычную жизнь, взять в руки оружие и стать на защиту родной земли? Любовь к Родине. Чувство долга. Желание защитить тех, кого любишь. У каждого добровольца — свой ответ. Но все они сделали одно: шаг вперед, когда другие еще колебались", — сказал Буданов.

По его словам, именно добровольцы с регулярной армией в 2014 году стали между врагом и Украиной, приняли на себя удар и выдержали.

Руководитель ОПУ добавил, что уже в феврале 2022 года менеджеры, программисты, актеры и другие люди, которые никогда не держали оружия, часами стояли в очередях в военкоматы, чтобы стать в ряды защитников. Уже сегодня многие из них — опытные командиры, которые своими решениями и новаторским мышлением меняют украинское войско.

"Вечная память тем, кто пал в борьбе и вернулся "на щите". Ваши имена — навсегда в истории Украины. Благодарность и уважение каждому добровольцу, кто сегодня держит строй. Имею честь служить и воевать рядом с вами! Слава украинским добровольцам! Слава Украине!" — подытожил Кирилл Буданов.

День українського добровольця
Скриншот поста Кирилла Буданова

Отметим Буданов также обращался к украинцам в день рождения Тараса Шевченко. Он назвал Кобзаря фигурой, объединяющей украинское стремление к свободе и вспомнил строки из стихотворения "Заповіт".

Кроме того, руководитель ОПУ 8 марта обратился к украинкам и вспомнил княгиню Ольгу. Он поблагодарил женщин за отважный характер, силу и подвиги.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
